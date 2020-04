Consuelo ante un futuro negro

Ya no son solo las de fallecidos, las cifras de paro comienzan a helarnos la sangre. De golpe y porrazo millones de personas se ven sin ingresos o con un descenso brusco de los mismos por un ERTE o por la caída de la demanda. Una de las canciones que mejor aborda este drama es este "Don't give up" ("No te rindas") de Peter Gabriel, publicado en el que fue probablemente su mejor álbum y el de mayor éxito comercial, "So", publicado en 1986.



La melodía se apoya en una maravillosa línea de bajo del gran Tony Levin, y Peter Gabriel, que también toca sintetizadores, comparte tareas vocales con su compatriota Kate Bush. Ambos forman una especie de dúo Pimpinela pero a la inversa. No hay reproches, sino apoyo incondicional de la mujer al hombre que se ha quedado sin trabajo, que está desesperado y que piensa incluso en el suicidio:

Kate Bush: Descansa, te preocupas demasiado. Todo va a salir bien. Cuando los tiempos se ponen difíciles puedes recurrir a nosotros. No te rindas, por favor, no te rindas.

Peter Gabriel: Tengo que salir de aquí, no puedo aguantar más. Voy a subirme a ese puente y mirar hacia abajo.

Inspirado por una serie de fotografías de Dorothea Lange spbre la Gran Depresión de 1929, Peter Gabriel escribió esta balada pensando en los trabajadores que se fueron al paro durante la dura reconversión industrial del Reino Unido en los años 80, bajo el mandato de Margaret Thatcher. El músico inglés le ofreció el dueto a Dolly Parton, pero la cantante country estadounidense declinó la invitación, por lo que al final el que fuera líder de Genesis recurrió a su amiga Kate Bush, con la que aparece abrazado en el videoclip de Godley & Creme, en el que el sol, tras la pareja, se eclipsa y vuelve a brillar. También la letra termina de una forma luminosa y reconfortante, en la voz de Bush:

No te rindas, porque tienes amigos. No te rindas, no eres el único. No te rindas, no hay razón para avergonzarse. No te rindas, aún nos tienes a nosotros. No te rindas ahora, estamos orgullosos de quien eres. No te rindas, sabes que nunca ha sido fácil. No te rindas, porque creo que hay un lugar al que pertenecemos.