Solo 7 días de cuarentena para los sanitarios

Sanidad aconseja a los sanitarios que no se hayan sometido a la prueba del coronavirus, pero que presenten síntomas desde hace siete días, que se incorporen al trabajo transcurrido ese tiempo si no tienen fiebre, no han tomado antitérmicos en tres días y no tienen ya clínica respiratoria. Ese es uno de los planteamientos que hacen los técnicos del Ministerio de Sanidad en la última "Guía de actuación frente a Covid-19 en los profesionales sanitarios y sociosanitarios", con fecha del pasado 31 de marzo y que ha sido aprobada por la ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta.