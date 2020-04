Préstamos contra el "coronaparo": la CE lanza el fondo de 100.000 millones

"Muchas empresas no tienen ingresos y si no hacemos nada tienen que despedir a sus trabajadores. Esto tendría consecuencias cuando el motor económico funcione de nuevo, no tendrán la fuerza laboral que necesitan y limitaría nuestra recuperación". Con esta explicación la jefa de la Comisión Europea Ursula von der Leyen presentó ayer el fondo comunitario temporal de 100.000 millones de euros para frenar el coronaparo, desatado por la pandemia de la Covid-19. La medida está pensada especialmente para los países más afectados, como es el caso España e Italia, y se articulará en forma de préstamos con "condiciones favorables"



La propuesta legislativa de Bruselas, bautizada como SURE, pasará ahora a la mesa de los ministros de Finanzas de la UE durante su reunión del próximo martes y von der Leyen confió en que sea aprobada con rapidez. Para construir el fondo la CE podrá emitir deuda en los mercados pero antes los países tendrán que ofrecer garantías equivalentes a 25.000 millones.

Sin embargo, el ministro francés de Economía, Bruno Le Maire, pide ir más allá y actuar con más fuerza". Por eso, París planteó crear otro fondo "paneuropeo temporal" para acelerar la reactivación de la economía tras la pandemia. Proponen que se financie a través de un impuesto nacional de solidaridad o la contribución directa de los Estados y contaría con la capacidad de emitir deuda.