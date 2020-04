Un estudio avisa de que los gatos pueden infectarse de coronavirus

Si han dado positivo al nuevo coronavirus deben tener cuidado si su mascota es un gato. Según publica "Nature", un pequeño estudio "muestra que los gatos pueden ser infectados con coronavirus". Sin embargo, aclara que "no hay evidencia" de que estos animales lo puedan pasar a las personas.



¿Ocurre lo mismo con los perros? Según el estudio elaborado por investigadores chinos -liderado por el virólogo Bu Zhigao- del que se hace eco la revista científica "los canes no son realmente susceptibles a la infección".

La investigación fue realizada por el Instituto de Investigación Veterinaria de Harbin y también incluyó a pollos, cerdos y patos. Al igual que los perros, no parece que estos puedan contraer el virus.

El experimento fue realizado en laboratorio y exponiendo a los felinos a a dosis muy altas del SARS-CoV-2. Los gatos permanecieron asintomáticos.

El centro norteamericano para la prevención y control de enfermedades (US Centers for Disease Control and Prevention) recomienda a la gente con covid-19 que limite su contacto con las mascotas y que evite acariciarlos, ser lamidos por ellas y compartir comida.