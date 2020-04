Díaz defiende los ERTE para mantener el empleo: "Es una emergencia nacional"

Los servicios públicos de empleo (SEPE) han autorizado ya 620.000 prestaciones a trabajadores incluidos en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) desde que el Consejo de Ministros aprobó el mecanismo de simplificación para dar respuesta a la crisis del Covid-19 hasta este jueves. Lo anunció ayer la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en una comparecencia en la que aprovechó para defender este mecanismo de suspensión de contratos y ante la destrucción histórica de afiliaciones registrada en el mes de marzo. "Estamos en una emergencia nacional. Estas cifras son excepcionales, tremendas, pero la propia UE está señalando al mecanismo de ERTE como camino a seguir, porque impiden la destrucción de empleo", explicó.



Díaz quiso descartar asimismo cualquier colapso en las oficinas del SEPE y valoró su agilidad, que ha permitido gestionar 98.000 prestaciones por ERTE solo en las ultimas 24 horas. Eso sí, quiso reprochar la falta de cooperación de cinco comunicades autónomas por no facilitar a la autoridad competente estatal sus datos de ERTE. Entre ellas, a Galicia. "No es un dato real -abundó en referencia a los 246.335 expedientes gestionados hasta la mañana de ayer a nivel esttal- ya que hay comunidades que no colaboran y no facilitan los datos". Sí quiso valorar el hecho de que las entidades financieras "están contribuyendo y colaborando" en esta situación y van a anticipar el pago de las prestaciones públicas por desempleo y entre este viernes y el próximo lunes "muchas personas" van a recibir su nómina para "obviar" la percepción los día 10 de cada mes.

Reacciones

Los datos de paro registrado fueron recibidos de distinto modo entre los agentes sociales. A juicio de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) las "evidencian que las empresas están acudiendo, de forma mayoritaria, a medidas de regulación temporales (ERTE), buscando el menor impacto en el empleo". Con todo, su presidente, Antonio Garamendi, consideró "imprescindible"flexibilizar su utilización y poder aplicarlos más allá del estado de alarma.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, consideró que los datos del paro no se pueden comparar "con ningún otro momento de la historia de España", y confió en poder recuperar el empleo cuando pase la crisis del coronoavirus. "Si hay suerte y todo va bien cuando pase esta pandemia, podremos recuperar el empleo", resumió. Por su parte, su homólogo en CC OO, Unai Sordo, coincidió en que "no se puede analizar este datos con los parámetros habituales" porque "el país está parado", y afirmó que las medidas adoptadas por el Gobierno están "evitando la destrucción de bastantes cientos de miles de puestos de trabajo". Instó por último a "ir pensando en la segunda fase, que es la fase de reconstrucción" económica tras la pandemia, en la que la Unión Europea tendrá que jugar un papel importante porque "se está jugando su ser o no ser".