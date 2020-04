Patologías que agudizan el virus

La gran mayoría de pacientes que sufre complicaciones graves o fallece por coronavirus tiene alguna patología previa, pero no todas las enfermedades crónicas son sinónimo de que la infección vaya a agudizarse. El Ministerio de Sanidad acaba de actualizar los grupos que considera de riesgo y más allá de la edad -incluye a todos los infectados que superen los 60 años- incorpora a quienes sufren alguna enfermedad cardiovascular o hipertensión, a los diabéticos, las embarazadas, pacientes con enfermedades pulmonares crónicas, con cáncer o los inmunodeprimidos.



| Enfermedades cardiovasculares. Desde la Fundación Española del Corazón recuerdan que cualquier infección, incluido el coronavirus, "produce una sobrecarga en el corazón". De este modo, en pacientes con alguna patología previa como, por ejemplo, insuficiencia cardíaca "el corazón empeorará su funcionamiento, lo que puede producir un acumulo de líquido en los pulmones, aumentando el riesgo de complicaciones", señalan. Además, tal y como reconoce el Ministerio de Sanidad, el propio Covid-19 puede causar "daño cardíaco agudo e insuficiencia cardíaca", situación que se agrava si el paciente ya tenía alguna patología cardíaca previa. Los estudios publicados hasta ahora también revelan, según el informe de Sanidad, que en los pacientes más graves, la evolución es peor si se tiene hipertensión.

| Diabetes. Sanidad reconoce que, aunque por el momento, "no está bien establecido" el motivo por el que la diabetes es un factor de riesgo en pacientes con coronavirus, los estudios demuestran que es una de las patologías "frecuentes" en infectados que derivan en neumonía grave o fallecen. Desde la Federación Española de Diabetes sostienen que los diabéticos tienen "un mayor riesgo de desarrollar una insuficiencia cardíaca respiratoria" y por tanto, de "ingresar en la UCI".

| Enfermedades pulmonares crónicas. Estos pacientes tienen más riesgo de sufrir complicaciones ante una infección respiratoria, pero los expertos aclaran que la situación varía en función de la patología. La neumóloga Marina Blanco, que trabaja en el Hospital Universitario de A Coruña, sostiene que ni los alérgicos ni los asmáticos tienen más riesgo de problemas, algo que sí pasa. sin embargo, con los pacientes de EPOC. "No está demostrado que los pacientes asmáticos tengan más riesgo de contagiarse o de complicaciones, pero para evitarlas deben seguir el tratamiento y tener el asma controlado", indica.

| Embarazo. Basándose en dos pequeños estudios con pacientes, el Ministerio de Sanidad asegura que no está demostrado que las embarazadas tengan un mayor riesgo de contraer el Covid-19, que no hay evidencias de que se transmita al feto y que en aquellas infectadas que derivan en neumonía, "ésta no es más grave que en el esto de grupos de población". Sin embargo, el virus sí puede tener consecuencias en el bebé. "La infección perinatal de Covid-19 puede tener efectos adversos en el recién nacido como pérdida del bienestar fetal, parto prematuro, distrés respiratorio (que provoca problemas para respirar), trombocitopenia acompañado de alteración de la función hepática e incluso muerte", indica Sanidad en su documento.

| Pacientes inmunodeprimidos. Son aquellos que tienen el sistema inmune debilitado bien por alguna enfermedad (VIH), por los medicamentos que toman para frenar algunas patologías o tras un trasplante. Como les ocurre con cualquier otra infección, tienen más riesgo de contagio y de no responder bien a ella. El riesgo depende del tipo de inmunodeficiencia.

| Cáncer. Algunos pacientes oncológicos pueden englobarse en el anterior grupo al tomar tratamientos que le debilitan el sistema inmunitario. Desde el servicio de Oncología del Hospital de A Coruña aseguran que no hay evidencias de que el Covid-19 afecte al tumor o a su tratamiento.