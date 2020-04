El comercio gallego reclama la suspensión "inmediata" de la cuota de los autónomos

La Federación Gallega de Comercio ha condenado la decisión del Ejecutivo de no suspender el pago de la cuota mensual a los autónomos, medida que ha tachado de "ofensiva". "Pedimos como prioridad la suspensión desde este mismo momento de la cuota, no un aplazamiento como se ha contemplado", censuró en un comunicado. A su juicio, el Gobierno ha actuado de forma improvisada y contradictoria, además de con excesiva lentitud. "Hemos respondido de forma ejemplar a lo que se nos ha pedido y no podemos aguantar lo que se nos exige teniendo nuestros establecimientos cerrados", apostilló ayer la federación que preside José María Seijas.



En su opinión, hasta cuatro de cada diez comercios están en riesgo de cierre por el coronavirus. "Las consecuencias en el sector comercial pueden ser todavía mucho más graves, y que se suma a la crisis que veníamos arrastrando anteriormente", culminó.