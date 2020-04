Bruselas lanzará un fondo de paro comunitario de 100.000 millones

La Comisión Europea (CE) presentará hoy una iniciativa para proporcionar subsidios públicos respaldados por el conjunto de la Unión Europea para ayudar al mantenimiento del empleo en los países más afectados por el coronavirus, en concreto a través de sistemas como los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). La presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, confirmó ayer la presentación de este esquema, bautizado como "Sure", aunque no precisó cómo se financiará, ni cuál será su volumen ni qué requisitos tendrán que cumplir los países para recibir ayudas.



Según el Financial Times, este fondo de desempleo común contaría con entre 80.000 y 100.000 millones y los bonos para financiarlo estarían avalados por fondos comunitarios no gastados y también por garantías de los Estados miembros. Posteriormente, Bruselas concedería préstamos a los países que lo soliciten. El presupuesto para España a Italia sería de 5.000 millones.

La propuesta fue debatida ayer por el colegio de comisarios y se espera que sea adoptada y presentada mañana, aunque todavía se está trabajando sobre ella, según indicó un portavoz de la Comisión. "Está destinada a ayudar a Italia, España y otros países que han sido duramente golpeados. Y esto se hará gracias a la solidaridad de otros Estados miembros", dijo von der Leyen en un vídeo publicado en varios idiomas, incluido el español, en la red social Twitter.

Bruselas plantea en concreto que los países pongan en marcha sistemas de trabajo temporal, por los que otorguen a las empresas subsidios públicos que les permitan mantener empleados a sus trabajadores y seguir pagándoles el salario aunque su actividad se haya reducido por la pandemia.

Para mantenerles en el puesto, en el tiempo libre, los trabajadores podrían realizar cursos de formación, según von der Leyen, quien destacó que al seguir cobrando sus salarios estos podrían seguir pagando el alquiler o haciendo compras, lo que tendría un impacto positivo en la economía.