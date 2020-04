La valentía española llega a EE UU

La crisis global sigue generando noticias de toda guisa, algunas sonrojantes y muchas impensables.

| EE UU y los "sanitarios kamikazes" españoles. La falta de material básico de prevención contra la infección de los sanitarios españoles ya cruzó el charco hace días. El periódico The New York Times publicó días atrás testimonios de médicos y enfermeros españoles en su batalla contra la Covid-19. Una enfermera madrileña denuncia en sus páginas la falta de material: "Es muy difícil decir que no voy a atender a un paciente con coronavirus porque yo no estoy protegida, así que nos están convirtiendo en sanitarios kamikazes", relató con animoso (aunque angustioso) pesar. El diario estadounidense dibuja un panorama caótico de falta de coordinación y recursos en los centros sanitarios españoles como ejemplo de lo que se puede llegar a hacer mal.

| Senegal, sin limosna para los niños mendigos. Relata el diario "El País" cómo en la ciudad senegalesa de Saint Louis lo normal es encontrarse con numerosos niños vestidos con harapos que piden para comer. Son los pequeños "talibés", aprendices del Corán que mendigan en las calles para sobrevivir o escapar al castigo de sus maestros. Pero desde hace días todo ha cambiado. Las medidas adoptadas por el Gobierno para tratar de contener el avance del coronavirus y el miedo que comienza a extenderse entre la población metieron a la gente en sus casas, sobre todo por las tardes antes del toque de queda nocturno, lo que provoca que miles de menores tengan serios problemas para conseguir alimento suficiente. Sin personas en las calles no hay limosnas.

| Alemania: certificado de inmunidad para relajar el encierro. Pueden ser los VIP con anticuerpos de la pandemia. El Centro de Investigación de Enfermedades Infecciosas de Braunschweig, en Alemania, prepara la realización de cientos de miles de pruebas de anticuerpos que se harían en las próximas semanas y permitirían a quienes cuenten con ellos en su cuerpo obtener un "certificado de inmunidad" con el que podrían estar exentos del confinamiento, según la revista Der Spiegel. De ser aprobada esta iniciativa por las autoridades, hasta 100.000 personas podrían someterse a la prueba en una primera oleada desde principios de abril, según la revista. Un positivo habilitaría a esa persona para salir de casa y si se obtienen muchos en una zona, permitirían relajar las restricciones en la misma asumiendo que existe una "inmunidad comunitaria".

| Tailandia, cuarentena real con harén? ¡en Múnich!. Tailandia, a pesar de los contagios, cuenta ya con un encierro a la carta para el rey y su harén. Las autoridades de Tailandia anunciaron este pasado lunes que la isla Phuket, la más grande del país, ya fue puesta en cuarentena, sobre todo por ser un destino muy turístico. El país también cerró sus fronteras tras decretar la emergencia nacional y canceló todos los vuelos, excepto para dos aviones que están listos para volar en cualquier momento a Zúrich y a Múnich. Tailandia es el segundo país más afectado por la pandemia del sudeste asiático, pero su rey decidió hacer un aislamiento a la carta. Maha Vajiralongkorn se aloja en Múnich, en un hotel de lujo donde pasará la cuarentena. El rey de Tailandia, conocido como Rama X, también tiene a su disposición dos restaurantes, un campo de golf, una piscina cubierta, un spa, un bar y una cafetería. Él y sus 20 esposas.

| Brasil: Twitter retira vídeos de Bolsonaro incumpliendo normas. Twitter retiró de la cuenta del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, varios vídeos en los que aparecía junto a sus seguidores en las calles de Brasilia, la capital del país, mientras les instaba a contribuir al crecimiento de la economía del país latinoamericano. El líder ultraderechista se saltaba así las medidas impuestas por su propio Gobierno sobre la distancia de seguridad entre personas a la que obliga la pandemia. En uno de los vídeos, Bolsonaro habla con un vendedor ambulante, ante el que defiende que las personas sigan trabajando. "Son los mayores de 65 años los que se quedan en casa", dice Bolsonaro, quien cumplió esa edad el pasado día 21.