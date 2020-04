El Sergas monta dos hospitales de campaña en A Coruña y Santiago y no descarta otro en Vigo

La pandemia llegó a Galicia más tarde que en otras comunidades autónomas, por lo que el pico también se retrasará. Se producirá el próximo mes. "Abril será peor, más duro, que marzo", advirtió ayer el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. En las próximas semanas se dispararán los contagios y los casos graves que requieren el ingreso en UCI. Ante este escenario, el Gobierno gallego ha decidido montar dos hospitales de campaña para poder atender el incremento de infectados. Se instalarán en el recinto ferial Expocoruña de la ciudad herculina y en el Multiusos do Sar de Santiago. Entre los dos sumarán entre 300 y 450 camas adicionales y no los acondicionará el Ejército. La Xunta no descarta habilitar también otro en Vigo, que sería en Ifevi, si bien por el momento considera que la actual oferta hospitalaria es suficiente para afrontar los embates del coronavirus.



| Apertura inmediata

El hospital de campaña de A Coruña se prevé que comience a funcionar este fin de semana o a principios de la próxima dada la saturación asistencial del área sanitaria. Ofrecerá entre 200 y 300 camas. El de Santiago, con entre 100 y 150 camas, lo hará la próxima semana. Estas instalaciones auxiliares solo acogerán pacientes infectados con el coronavirus, pero no los más graves que necesiten respiración asistida. Estos seguirán en las UCIs de los hospitales de referencia, donde la vigilancia es mayor y también las medidas de contención.

Los profesionales que atiendan los centros de campaña se seleccionarán de entre el personal de los propios hospitales, sobre todo de determinadas áreas que ahora tienen poca carga asistencial, como las de quirófanos, tras la reprogramación de las intervenciones quirúrgicas.

| Demanda de servicios de UCI

Los hospitales públicos, tras una primera ampliación, disponen de 274 unidades de cuidados intensivos. Pero resultarán insuficientes cuando se produzca el pico de la epidemia. "La demanda va a ser muy superior a las 274 camas instaladas porque su ritmo de ocupación se incrementa un 11% diario", dijo Feijóo. En diez días se llenarán todas. Pero la previsión es aumentar las plazas de UCI conforme vayan llegando nuevos respiradores.

En cuanto al uso de las camas de los hospitales privados, el presidente de la Xunta aseguró que están al servicio del Sergas y que la gerencia de cada área sanitaria decide cómo utilizarlas. Algunas podrán derivar pacientes con coronavirus a centros privados y otras querrán reservarlos para atender urgencias o intervenciones quirúrgicas que nada tienen que ver con el Covid-19. "No vamos a desplegar una cama extra sin antes utilizar todas las camas de los hospitales privados", indicó Feijóo. Esta madrugada estaba prevista la llegada a Galicia de dos millones de mascarillas compradas en China.

| Test en centros de mayores

Según el recuento diario, ayer eran 383 los usuarios de centros de mayores que dieron positivo en la prueba del coronavirus, además de elevarse a 22 los fallecidos, un recuento al que hubo que sumar luego cuatro decesos y cinco nuevos contagios en el centro de Cangas, informa Efe. Como es un colectivo especialmente sensible a la pandemia, la Xunta se volcará en "priorizar" las pruebas en estos centros y en los de discapacidad. La meta es "llegar a todos", aunque se empezará por donde se han detectado contagios. El único límite son los test que Galicia pueda conseguir. La intención es hacer 800 pruebas diarias, incluyendo a los trabajadores. Los internos en residencias de mayores rondan los 22.000.

"Estos días lloraremos la pérdida de más vidas humanas, pero no vamos a dar ninguna vida por perdida, tenga la edad que tenga o el cuadro clínico que presente", prometió Feijóo antes de avanzar que los casos en las residencias de mayores seguirán creciendo al igual que los de fuera.

| Fallecimiento de la embarazada

Feijóo aseguró que el caso de la mujer de 37 años diagnosticada con coronavirus y que perdió la vida durante una cesárea de urgencia en A Coruña -su bebé nació sin vida- requiere "una explicación" y dijo entender que la familia necesita "información" tras lo sucedido. "Parece ser, según los datos, que el niño nació muerto y que por una complicación quirúrgica murió la madre", añadió.

| Pacientes de otras autonomías

La Xunta estará "a lo que indique" el Ministerio de Sanidad si llegado el momento se pide que en las instalaciones sanitarias de la comunidad se reciba a pacientes de otras autonomías, aunque Feijóo, considera que un traslado de este tipo debe estar bien "fundamentado" y avalado por criterios técnicos. En todo caso, dijo que el Gobierno no le había consultado nada al respecto.