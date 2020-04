Himno al eterno femenino

La primera power ballad de The Pretenders fue "Hymn to her", un "himno para ella" que rinde homenaje a las mujeres. Ellas están también en el centro de esta crisis, como doctoras, enfermeras, cuidadoras, policías... Y también como parejas y madres que se han visto empujadas en muchos casos a ejercer tres trabajos a la vez: el habitual de su carrera profesional, el de ama de casa y además profesora, ocupándose de que los niños hagan los deberes que les mandan los profesores por vía telemática.



Fue una amiga del instituto de la cantante de los Pretenders, Chrissie Hynde, Meg Keene, quien compuso esta canción, que el crítico de la revista "Spin" Brian Cullman describió como un "homenaje al eterno femenino". Al igual que la vitalista "Don't get me wrong", fue uno de los éxitos del álbum "Get close", uno de los mejores del grupo angloamericano, y ha seguido sonando en las emisoras de rock clásico desde entonces.

Y ella siempre seguirá adelante

Algo se pierde pero algo se encuentra

Seguirán pronunciando su nombre

Algunas cosas cambian

Algunas permanecen igual

"Hymn to her" fue incluida en el repertorio que The Pretenders interpretó el 20 de julio de 2017 en Castrelos, junto a canciones tan eternas com "Brass in pocket", "Middle of the road" o la balada "I'll stand by you". Qué extrañas nos parecen ya multitudes como las de aquel memorable concierto.