Galicia enfila el peor mes de la historia en empleo y dilapida 7 años de recuperación

El Gobierno publicará este jueves los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social correspondientes a marzo, con la única incógnita de hasta qué punto demolerán siete años de recuperación del mercado laboral en Galicia. La comunidad cerró el mes de febrero con 166.229 desempleados -los anotados en el antiguo Inem, los demás no computan- y con 1,012 millones de cotizantes. El impacto laboral inmediato del coronavirus Covid-19 a efectos estadísticos está por determinar, teniendo en cuenta varios factores: no todas las empresas que han formulado expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) figurarán en los registros de marzo, se desconoce cuántos despidos netos o no renovaciones de contrato se realizaron desde el inicio de esta crisis, el decreto que prohibe las rescisiones de contrato no tiene efectos retroactivos y todavía hay actividades que no han sufrido -y lo harán- el envite de la pandemia. En todo caso, los agentes sociales anticipan que marzo de 2020 no tendrá precedentes. Por desgracia.



Solo hasta el mediodía de este martes los servicios de Emprego de la Xunta habían recibido 27.797 solicitudes de ERTE. A modo de ejemplo, equivaldría a la plena paralización de toda la actividad económica de la ciudad de Vigo, pulmón industrial gallego, que cuenta con poco más de 24.000 empresas en funcionamiento. Estas peticiones de ERTE han mandado a casa ya temporalmente a más de 146.000 trabajadores; Pontevedra lidera la lista con 58.372 afectados, por los 48.580 de A Coruña, los 13.568 de Ourense y los 11.649 de Lugo. Los adscritos a un expediente temporal, ya sea por fuerza mayor o por causas organizativas o de producción continuarán cotizando a la Seguridad Social, a través del Estado y las propias empresas. Aún así, bastaría con rebasar las 21.313 bajas de cotizantes para dilapidar el peor registro histórico disponible del mercado laboral gallego, de diciembre de 2008. La mayor subida mensual de desempleo registrado se alcanzó en Galicia en enero de 2012, con 13.050 parados más último día del mes. Arriesga Galicia a superar la cota máxima de desempleados registrados, de 292.800 de febrero de 2013; España tiene a tiro de piedra, de acuerdo a los pronósticos de los sindicatos, el volver a sobrepasar los cinco millones de parados.

Aunque el Gobierno ha acelerado la tramitación de los ERTE existe un periodo de tramitación de entre cinco (fuerza mayor) y siete días (los demás expedientes), lo que dejaría fuera de la estadística de desempleo de marzo a todos los presentados como mínimo a partir del día 26. Esto es, podrían no computarse hasta 70.000 potenciales beneficiarios de una prestación de desempleo; hasta esa jornada la Xunta había recibido 14.000 solicitudes de ERTE para 71.100 trabajadores. Por tanto, la afectación de la Covid-19 en el mercado laboral gallego será de enorme intensidad en los próximos meses, al tener que sumar también actividades como la construcción o el naval.

Lo mismo sucederá con el expediente a ejecutar por la teleoperadora Bosch, que anunció de madrugada un acuerdo para suspender el contrato de 867 trabajadores de su centro de Vigo. En este caso las negociaciones han logrado rebajar la dimensión de la medida de forma notable: de 1341 puestos se ha pasado a 867, con tres meses de duración (frente a los seis anunciados inicialmente).