Feijóo reclama "concreción" para no generar dudas a las empresas

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, reclamó ayer al Gobierno "más concreción" en las actividades permitidas "para no generar más dudas e incertidumbres todavía este martes", dos días después de la aprobación del decreto sobre el paro en la actividad no esencial y de su publicación en el BOE. En una conferencia de prensa telemática, Núñez Feijóo agradeció, en cualquier caso, que el Gobierno atendiese la sugerencia de la Xunta y no apostase por un cierre abrupto, con la moratoria de este lunes, y también que incluyese una instrucción para permitir retenes en algunas empresas y evitar el deterioro de las instalaciones. "Se ha demostrado que necesitamos concreción y claridad, porque con una medida de este calado no pueden surgir centenares de dudas en la interpretación de las medidas", remachó.