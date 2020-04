"Cuida tu salud... y tus datos en Internet"

"Cuida tu salud, pero también tus datos". Es una de las frases elegidas por el Instituto Nacional de Ciberseguridad para concienciar a los ciudadanos sobre la necesidad de prestar atención al uso que hacemos de Internet. Para resolver dudas sobre delincuencia virtual, la entidad ya recibe llamadas al 017, un teléfono gratuito y confidencial. Además, recomienda no compartir información no contrastada. Y es que la lucha contra los bulos constituye una de las tareas principales de la Policía Nacional. Con el objetivo de blindarse ante las noticias falsas, ha elaborado una guía con cinco consejos: buscar la fuente de la información, contrastar el contenido en un medio de comunicación de confianza o en emisores oficiales, tener en cuenta que las imágenes pueden estar manipuladas, identificar los patrocinios para diferenciar entre información y opinión, y no compartir datos si existen dudas sobre su veracidad. Las fake news suponen un ataque a la democracia e inundan las redes con el fin de desinformar y crear estados de opinión en base a hechos falsos.