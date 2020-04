'Anpas galegas' rechaza que se imparta más materia y reclama un trato igualitario al alumnado

Expresan en un escrito entregado a la Consellería de Educación que parte de los profesores está avanzando ya en nueva materia, mientras que otros no; que a algunos escolares se les fijan plazos de entrega de tareas y a otros no o que incluso se están proponiendo algunas tareas para justificar las notas de esta segunda evaluación.



Así lo indica la Confederación de Anpas Galegas en el texto enviado a la Administración educativa gallega, en el que piden igualdad de trato para el alumnado, que en algunos temas puede requerir instrucciones concretas. Las asociaciones de padres y madres piden que se revise el volumen de tareas que se está mandando a los escolares. Expresan que parte del profesorado "está avanzando materia a través de actividades en línea". Por eso piden "una instrucción específica de la Consellería para que no se imparta más materia".

La obligatoriedad de entregar las tareas que se piden y en un plazo concreto es otro de los temas que preocupa a los padres y madres, que aseguran que tampoco en este asunto hay uniformidad.

Añaden que en las tareas que se están enviando no se está teniendo en cuenta al alumnado "con necesidades educativas especiales".

Según Anpas Galegas, no se deberían poner notas, en esta segunda evaluación, que "no son significativas". "Probablemente el alumnado no pueda volver a las clases o lo haga ya con el tercer trimestre muy avanzado o incluso terminado. Rechazamos una tercera evaluación de este curso que no esté basada en currículos muy recortados con respecto a los publicados", añaden. Piden un protocolo de regreso a la normalidad y consideran que el próximo curso (20-21) podría plantearse como un curso de cuatro trimestres.

Anega: suspender el curso

Por su parte, Anega (Asemblea Nacional das Estudantes Galegas) reclama "la suspensión del curso académico y la reducción de contenidos en las ABAU" (Avaliación de Bacharelato para o Acceso á Universidade). Considera que es "la única medida realista en la situación actual", pidiendo "la superación automática de las materias sin que cuenten en la media del estudiante".