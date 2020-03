El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este martes la próxima puesta en marcha de dos "hospitales de refuerzo" en A Coruña y en Santiago de Compostela con entre 300 y 450 camas adicionales entre ambos, ha dicho, y no descarta abrir uno más en Vigo, el área sanitaria que más contagios registra en estos momentos.



En una conferencia de prensa telemática, Núñez Feijóo ha advertido de que el pico de la pandemia del coronavirus todavía no ha llegado a Galicia y ha advertido de que "el mes de abril será peor que el mes de marzo", por lo que ha concienciado a la sociedad para que se prepare para "semanas duras".





EN DIRECTO

Sigue las noticias sobre la incidencia de la pandemia del Covid-19 en la comunidad

Cierre actividad

Además de los hospitales de refuerzo en A Coruña (con entre 200 y 300 camas) que se instalará en el Recinto Ferial y del de Santiago (con entre 100 y 150 camas) que se instalará en el Multiusos Fontes do Sar, Núñez Feijóo ha explicado que en este momento el comité clínico de Galicia no descarta tener que habilitarEntre otras decisiones ha avanzado también que la Xunta prevé en las residencias de tercera edad y de discapacidad hasta llegar a todos los centros y a todas las personas.En los hospitales de campaña se ubicarán los pacientes que den positivos por coronavirus, pero los casos más graves seguirán en las salas de UCI de los hospitales.El personal que lo atienda será el de los propios hospitales, con la gente que estaba en las áreas de quirófanos y que por la crisis sanitarias han rebajado su carga de trabajo.En todo caso, el presidente de la Xunta ha aventurado que las camas de UCI actualmente habilitadas, 274 , resultarán insuficientes para atender a todos los pacientes graves, que aumentan un ritmo diario del 11%.Feijóo ha advertido que Galicia debe prepararse para lo peor y para más muertes, dado que el pico de la pandemia llegará durante el próximo mes.. Será así porque en Galicia la epidemia empezó más tarde y el pico llegará más tarde", ha anunciado.El titular del Gobierno gallego ha lamentado que tenga que ser el portavoz de malas noticias, pero que no queda otro remedio, por lo que ha pedido un mayor esfuerzo a la población y a todos los trabajadores. "No conviene relajarse.", ha comentado.En cuanto al cierre de toda actividad económica no esencial, Feijóo ha reclamado al Gobierno central que concrete mejor las empresas que no están afectadas por las restricciones , en especial a la rama metalúrgica y siderúrgica, dado que la Xunta desconoce si pueden continuar o no con su actividad. En este sentido, ha sostenido queComo contrapunto, ha señalado que la Delegación del Gobierno en Asturias ha divulgado unas instrucciones en la que aclara qué actividades pueden seguir funcionando y abogó porque estas mismas instrucciones se extiendan al resto de las comunidades autónomas.En todo caso, ha censurado que el Gobierno central no discutiera previamente con los ejecutivos autonómicos las condiciones del cierre de actividad, porque de esta forma se reducirían mucho las incertidumbres que ahora pesan sobre las empresas.