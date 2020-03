Vegalsa-Eroski refuerza sus donaciones solidarias por el coronavirus

Fiel a su compromiso de ayuda a los colectivos más necesitados, la compañía gallega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski ha reforzado sus donaciones solidarias de alimentos a las entidades benéficas gallegas ante la petición de colaboración realizada estos días por algunas de ellas como Cáritas (concretamente Cáritas de la UP de Milladoiro, Teo e Contorna, Carballo y Vilagarcía) y Cruz Roja Santiago para poder atender las necesidades de las personas más vulnerables durante el periodo de confinamiento por el coronavirus.



La empresa responde así a la llamada de ayuda de estas entidades haciéndoles llegar alimentos para cubrir sus necesidades durante el estado de alarma decretado para la gestión de la situación de crisis ocasionada por el Covid-19.

Además, la compañía no sólo no ha parado sus donaciones habituales, sino que incrementará también la cantidad de alimentos que tiene previsto entregar a las entidades con las que colabora durante el año como las Cocinas Económicas de A Coruña, Ferrol y Santiago, entre otras, en su donación mensual habitual. "No podría ser de otra forma ya que hoy más que nunca es importante ser solidarios para ayudar a quienes más lo necesitan. Por eso, durante estos días el equipo que se encarga de las donaciones está trabajando con las entidades para ayudar a proteger a los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad", afirmó Gabriela González, directora de RSE, Comunicación y Área Cliente de la compañía.