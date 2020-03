JAvier Garat "Las medidas necesarias para la pesca se pudieron adoptar hace 15 días y no se hizo"

Javier Garat (Sanlúcar de Barrameda, 1971) es el secretario general de la Confederación Española de Pesca (Cepesca) y presidente de la patronal europea Europêche. El sector que defiende, considerado esencial para abastecer alimento, sufre "el brutal impacto de la pandemia", con una caída de precios importante y una dificultad especial para cumplir con las normas de prevención de contagio.

-¿Cree que la flota tendrá las ayudas que precisa de Bruselas?

-Va a depender de que Bruselas realicen las propuestas que tanto sector como varios gobiernos piden: modificar el reglamento actual para las ayudas a las paralizaciones por las circunstancias excepcionales, que ahora no está previsto. También para ayudas al almacenamiento, para aquellos que siguen trabajando y sufren una crisis de precios. También una mayor flexibilidad a la hora de reprogramar el actual FEMP [Fondo Europeo Marítimo y de Pesca] para que sea más ágil y simplificado, puesto que el reglamento actual es una pesadilla.

-¿Se está haciendo tarde o no se hace lo suficiente?

-Sin lugar a duda están tardando. Estas medidas se pudieron adoptar hace 15 días y no se hizo. En el caso de la CE, la propuesta de reglamento que se aprueba esta semana no va a ser muy útil. En vez de perder el tiempo con eso podrían poner en marcha las medidas que pedimos hace ya dos semanas y ahora podrían estar poniéndose en marcha. También en España estamos viendo cómo se imponen una serie de normas para cumplir nuestro trabajo, considerado estratégico, pero vemos cómo las mascarillas y medidas de protección no llegan a los puertos. Ahí también se podría haber sido más ágil. A día de hoy, casi una semana después, no tenemos respuesta por la consulta sobre si la flota se podría acoger a los ERTE.

-Como publicó FARO, la Xunta sí apoyará los ERTE para la flota, como hacen otras comunidades. ¿Qué pasa entonces con el Gobierno?

-Debe pronunciarse y lo deseable es que se pronuncie favorablemente. En primer lugar, porque se garantizaría que todas las comunidades autónomas y pescadores estarían en igualdad de condiciones. En segundo lugar, porque nos habríamos ahorrado muchas conversaciones con las autoridades laborales de cada comunidad para convencerle que nuestras situaciones merecen esa consideración de fuerza mayor. Afortunadamente están haciendo caso, empezando por Cataluña, la Comunidad Valenciana, creo que también País Vasco? Los pescadores ya están haciéndolo y al menos en Cataluña hay resoluciones ya favorables.

-Pero la flota está empezando a amarrar, ¿cree que llegará a ser algo generalizado?

-Empezando por la bajura. En el Golfo de Cádiz y el Mediterráneo son más los barcos parados que los que están trabajando. En el Cantábrico el cerco también decidió parar. En Galicia hay mariscadores que han parado y en la bajura otros siguen con su actividad con la caballa, pero como esto siga así, por salud y precios, los barcos de bajura tarde o temprano van a parar. En Gran Sol no creo que haya una parada generalizada, sí hay casos puntuales. Aquí se dan varias circunstancias: temas de salud, porque hay tripulantes que se niegan a pescar así; porque las medidas de protección que se piden son difíciles de cumplir en este tipo de embarcaciones, y luego porque desde el punto de vista económico es difícil seguir con las caídas de los precios de merluza, rape o gallo. Salir a pescar con pérdidas no gusta a nadie.

-Los bloqueos en Irlanda tampoco ayudan.

-No ayudan. Las asociaciones pesqueras de allí nos piden perdón y lo critican y el Gobierno debería resolverlo. Este tipo de situaciones, además, son difíciles de manejar. Si los pescadores bloquean el puerto y el paso a los camiones, por mucho que las autoridades quieran? Allí me dicen que los españoles cumplen con todas las instrucciones.

-¿Cómo está la situación en el resto de las flotas de la UE?

-El impacto del Covid-19 está siendo diferente. En el sur estamos más afectados por el efecto de la pandemia, pero el impacto en el mercado es generalizado y en el resto de países irá pasando lo mismo que aquí.

-Y mientras, los precios caen y parece que esto no se traslada al consumidor.

-A mí las pescaderías, desde Fedepesca, me dicen que sí, que están bajando. La sensación que tenemos en el sector es que no bajan proporcionalmente. Como suele ocurrir con el gasóleo: cuando baja el petróleo para los ciudadanos no bajan, cuando suben sí. Siendo sinceros y realistas, hay que tener en cuenta que para que el pescado llegue a zonas como Madrid tiene que haber intermediarios. Lo que no se debe permitir son abusos en esas situaciones, pero lo que se debe intentar lograr es que en primera venda haya precios justos.