Dignidad asediada

El escritor y académico Arturo Pérez-Reverte recordaba hace unos días su época como reportero en el sitio de Sarajevo, y cómo un compañero suyo de batallas lo comparaba con el confinamiento actual: "Chicos de veinte años diciendo que están hartos y aburridos. Joder, llevan una semana. Acuérdate de Sarajevo: cuatro años encerrados en sótanos bajo las bombas, sin luz ni calefacción. Y cuando salían a por agua, los francotiradores los mataban". De eso va "Miss Sarajevo", canción que el efímero grupo Passengers, formado por Brian Eno y los miembros de U2, formaron en 1995 para crear un solo álbum, "Original Soundtracks 1", cuyo único sencillo fue este "Miss Sarajevo".

Todo comenzó cuando el periodista Bill Carter le propuso a Bono realizar un documental sobre la cultura subterránea de Sarajevo. La capital bosnia, que solo ocho años antes había celebrado unos Juegos Olímpicos de invierno, sufría el asedio más prolongado a una ciudad en la historia de la guerra moderna: casi tres años, entre 1992 y 1995. Bono no solo accedió, sino que aportó los fondos necesarios para el rodaje y compuso esta canción.

El documental, como explicaba el propio cantante irlandés en las notas del álbum, "sigue a los organizadores a través de los túneles y bodegas de la ciudad, brindando una visión única de la vida durante una guerra moderna, donde los civiles son los objetivos. Captura el humor negro de los asediados de Sarajevo, su obstinada negativa a desmoralizarse, y sugiere que el surrealismo y el dadaísmo son las respuestas apropiadas al fanatismo".

Entre esos actos de surrealismo y humor negro sobresalió la celebración, el 29 de mayo de 1993, del concurso de "Miss Sarajevo" en pleno conflicto bélico. Las mujeres participantes mostraron una gran pancarta en la que se leía la frase "don't let them kill us", "no dejéis que nos maten". Lo ganó Inela Nogic, una estudiante de Sarajevo que entonces tenía 17 años y que hoy reside en Ámsterdam.

Aquel acto de valentía y desafío inspiró a Bono, y la foto de las participantes con la pancarta se convirtió en la portada del single. Antes de su publicación en el álbum de Passengers, "Miss Sarajevo" apareció en un disco benéfico de la organización "War Child". La canción parece describir el confinamiento actual en la primera estrofa:

¿Hay un momento para mantener la distancia?

Un tiempo para apartar los ojos

¿Hay un momento para mantener la cabeza baja?

Pero el subidón emocional llega con la parte de Luciano Pavarotti. El tenor italiano había estado llamando insistentemente a la casa de Bono para pedirle una canción, y este fue el momento perfecto para que la colaboración cuajara. El tenor italiano canta en su lengua natal esta poética estrofa:

Dices que el río

Encuentra su camino hacia el mar

Y como el río

Tú vendrás a mí

Más alla de las fronteras

Y las tierras sedientas

Dices eso como el río

Como el río...

El amor vendrá

Amor...

Y ya no puedo rezar

Y en el amor ya no puedo esperar

Y ese amor no lo puedo esperar más

La canción fue estrenada en directo el 12 de septiembre de 1995, durante el concierto benéfico anual Pavarotti and Friends en Módena, ciudad natal del célebre cantante de ópera. Bono, The Edge y Brian Eno la interpretaron impecablemente trajeados, y con The Edge sin el característico gorro que oculta siempre su calva. Junto a ellos, Pavarotti y una orquesta completa.

Dos años después, U2 fue el primer grupo internacional que ofreció un gran concierto en Sarajevo tras el estallido de la guerra de los Balcanes. Fue en el marco de la gira Popmart, y su logística requirió un gran trabajo de las tropas internacionales desplegadas allí, muchas de las cuales -también soldados españoles- asistieron com público, además de la propia Miss Sarajevo, invitada por U2. Bono se quedó sin voz en mitad del recital, pero The Edge y el público lo suplieron. Fue tan memorable que el batería Larry Mullen Jr., que gasta fama de frío, dijo que "si hubiera pasado 20 años en U2 solo para tocar solo en ese concierto hubiese valido la pena".

"Miss Sarajevo" se incorporó en 2005 al repertorio de las giras de U2, primero con la parte de Pavarotti cantada por Bono, y más recientemente con la voz grabada del tenor fallecido en 2007.