"Ahora mismo sí que contamos con dinero para investigar"

-La opinión pública tiene la sensación de que el Gobierno español ha tardado en inyectar dinero en la invesigación sobre el coronavirus. ¿Cuál sería la aportación idónea para investigar en dicho virus en este país?

-El Gobierno ha dedicado 30 millones a la investigación del coronavirus; es ahora una partida presupuestaria bastante importante que dará para realizar un gran número de experimentos. Dentro de ella, al Centro Nacional de Biotecnología donde trabajo le han otorgado 4,5 millones de euros. Por otro lado, han dedicado 24 millones que pueden solicitar investigadores de toda España para estudiar el coronavirus. Ahora mismo sí que contamos con financiación en el CNB para realizar investigaciones.

-¿Piensa que en otoño-invierno esta pandemia de SARS-CoV-2 azotará España con la misma virulencia que ahora?

-Es algo que no sabemos. La predicción es que, cuando llegue el verano, el virus, con más radiación ultravioleta, se atenuará. Lo que no sabemos es si será un virus estacional, solo de invierno. Probablemente vuelva; pero yo no predigo que vayamos a tener una situación como la de ahora. En caso de regresar, habremos aprendido mucho de esta situación y además muchas personas contarán con inmunidad frente al virus.