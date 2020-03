Uxía Martínez, en Los Ángeles con clases "online" y pendiente del futuro

La tenista Uxía Martínez se ha visto también perjudicada por el azote del coronavirus en Estados Unidos. La viguesa estaba estudiando en la Universidad de Oregón con una beca deportiva. Cuando les avisaron de que se cancelaban las clases decidió quedarse en casa de una compañera en Los Ángeles. "Íbamos a jugar un partido en Stanford y en el momento que aterrizamos nos dijeron que se suspendía el resto de la temporada por el coronavirus", relata. Así que regresó a su universidad pero "a medida que la situación empeoraba (ya es el país con más casos declarados en el mundo) nos dijeron que las clases serían online y que los entrenamientos se suspendían, así que me vine a Los Ángeles, a casa de una compañera". "La opción de volver a España ahora mismo es muy complicada, es muy difícil coger un vuelo y no es lo ideal estar sola por los aeropuertos en esta situación, por lo que he decidido quedarme aquí. Esta familia me ha acogido muy bien y esperaré hasta que todo mejore. Si finalmente los entrenamientos se cancelan definitivamente vería la opción de volver a España, pero si la situación mejora, me quedaría para completar el trimestre."