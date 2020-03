De palabra y obra

El deporte gallego ha respondido con igual presteza al toque a rebato contra el coronavirus. Los principales clubes y figuras de la comunidad están participando en la campaña de concienciación de la ciudadanía. Algunas entidades se están mostrando especialmente activas en su comunicación social, igual para la advertencia que para el elogio; entre ellas, el Coruxo. José Antonio Díaz, gestor de sus redes sociales, conoce de primera mano las dificultades del confinamiento y la generosidad vecinal. "Nunca llegué a pensar que haría pública mi situación. Sigo metido en casa con mi silla de ruedas, tengo un procesador para oír y se me terminaron las pilas, estoy sin oír nada y en esta situación. Por caridad humana y respeto a las personas que están trabajando, no salgáis de casa", escribía en la cuenta del Coruxo. Al reclamo, el remedio: "La magia de Internet existe. La solidaridad de las personas, lo mejor. Un chico timbró en mi casa porque el padre leyó nuestro Twitter y por otra gente del Coruxo preguntó dóonde vivía. Me regaló pilas. Ya tengo para tres semanas. ¡Gracias, mil veces gracias!", relataba.



La paratriatleta Susana Rodríguez Gacio se cuenta entre los que más rápido se han incorporado al proyecto solidario "#nuestramejorvictoria", impulsado junto a la Cruz Roja por Pau Gasol y Rafa Nadal. En un vídeo a través de sus redes sociales, Susana destacó que se une a esta campaña como "deportista y médico porque todos somos conscientes de que tenemos detrás a la mejor afición, la que siempre empuja para que Rafael Nadal empuje esas infinitas bolas de partido y Pau Gasol consiga encajar esos puntos que parecen imposibles y de ensueño".

"Para que cada uno podamos llegar a la meta como último empujón. Es el momento de aportar un grano de arena y mostrar que el deporte español es solidario. Todos juntos lo conseguiremos", subrayó.

La peña céltica Tropas de Breogán, por su parte, informó de que Hugo Mallo había participado en una campaña a nivel local, con donaciones dirigidas a hospitales y demás centros necesitados de material. Mallo ha colaborado con 1.500 euros. Otros colectivos de aficionados del Celta han querido aportar su ayuda. Miembros de Celta Vigo Hooligans han llevado pizzas y botellas de agua a los empleados de Povisa.

Cada uno se plantea aportar desde sus posibilidades y conocimientos. Roi Rodríguez lo hace desde su condición de ingeniero. El palista vigués, del Club Kayak Tudense, se ha implicado en la fabricación de protecciones para sanitarias empleando su impresora 3D, laminas transparentes A4 PVC o acetato y gomas elásticas. "Entre todos podemos aportar nuestro granito", resume el piragüista.