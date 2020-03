La ministra Irene Montero vuelve a dar positivo en la prueba del coronavirus

La ministra de Igualdad, Irene Montero, volvió a dar positivo en la prueba del coronavirus, aunque se encuentra "bien" y seguirá trabajando desde casa al menos una semana más, según informaron fuentes del Ministerio que preside. De esta manera, Irene Montero tendrá que volver a guardar cuarentena después de las dos semanas que estuvo tras conocerse que contrajo este virus.



"Me encuentro bien, he tenido suerte y he pasado los síntomas de forma leve y me repitieron la prueba después de la cuarentena y he vuelto a dar positivo", explicó la propia Montero en una entrevista en Telecinco.