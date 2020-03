Feijóo lamenta la falta de "test rápidos" y aclara que las pruebas que llegan son pagadas por el Sergas

Los servicios públicos gallegos necesitan material para afrontar la crisis y dotarse de un colchón para el pico de contagiados que Feijóo prevé para dentro de dos semanas, pero la prioridad es adquirir pruebas que permitan diagnosticar quiénes padecen el Covid-19. De momento, Galicia carece de test rápidos como los adquiridos por el Gobierno central a una empresa china que ofrecen errores. Esas deficiencias han obligado al Ministerio de Sanidad a devolver 659.000 test.



"No me constan que lleguen test rápidos, entendiendo por estos los de pinchazo", expuso Feijóo tras el Consello de la Xunta. También añadió que las pruebas de diagnóstico que se están distribuyendo entre los hospitales gallegos son de otro tipo y no proceden del ministerio de Sanidad, sino de adquisiciones propias.

Hasta ahora en Galicia y resto de comunidades se han realizado test PCR (Reacción en cadena de la polimerasa), de complejidad técnica y cuyo resultado demora horas. La Xunta asegura que son estos los incorporados estos días por el Sergas y no los rápidos que tardan 15 minutos en revelar la infección.

Feijóo se solidarizó con el ministerio por las dificultades para adquirir ese tipo de productos, demandados a nivel mundial por cada vez más países. Ello está provocando cancelaciones de acuerdos del Sergas. "El mercado está complicadísimo y nada se puede dar por cerrado hasta tener los test en los hospitales. Hay veces en que se compran, incluso con un adelanto de pago, y ese pedido , por distintas cuestiones, no fructifica", confesó.

Sanidad privada

El Ejecutivo también autorizó el uso de 6,7 millones de euros para pagar material ya adquirido y hacerse con más en los próximos días. Incorporará 7.230.000 mascarillas quirúrgicas y respiratorias, 600.000 batas de alta protección y casi 22.000 botellas de gel desinfectante y productos para fabricarlo.

Feijóo también aseguró que no tiene constancia de "reticencias" de la sanidad privada para asumir pacientes derivados a ella y justificó la cesión de unidades de cuidados intensivos a Madrid por las urgencias asistenciales de esta. Garantizó que esa comunidad actuará igual cuando Galicia necesite su ayuda.