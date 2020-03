Se respetarán las vacaciones de Semana Santa

La hipótesis lanzada ayer por la ministra de Educación, Isabel Celaá, plantea un regreso a las aulas a final de curso, "durante unos 15 o 20 días" (para repasar y reforzar lo aprendido en casa durante el periodo de confinamiento), que podrían ser tanto en mayo como en junio. En una situación como la que vive España en estos momentos la actividad escolar presencial no es prioritaria. En China, que empezó antes que España con la alerta sanitaria, todavía no se han reiniciado las clases. En Galicia el alumnado ya no acudió a clases el pasado viernes 13 de marzo.



El profesorado tendrá en cuenta los exámenes y los trabajos realizados por el alumnado hasta esa fecha para evaluar este segundo trimestre que no pudo terminarse debido a la crisis provocada por el coronavirus, según acordaron Gobierno y comunidades autónomas. Ahora los centros deberán organizar los medios telemáticos necesarios para llevar a cabo las sesiones de evaluación. Las notas deberán quedar puestas antes de las vacaciones de Semana Santa y este periodo vacacional se respetará. La fecha de publicación de las notas del trimestre la decidirá cada centro. Al regreso de las vacaciones el profesorado continuará con el trabajo telemático.

Italia está buscando una solución similar a la de España para poder evaluar a su alumnado.