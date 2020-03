Los planes que la pandemia frustró

La pandemia ha barrido cualquier acontecimiento que escape a su sombra. No existe otro foco de atención que lo que el coronavirus destruye, ataca o trastabilla; no hay otro más objetivo que vencerlo. Llegaron los efectos de la pandemia a una economía en proceso de ralentización -pesaban las ya olvidadas guerras comerciales y los neoproteccionismos-, pero con proyectos sobre la mesa o en fase de cristalización.



| La reactivación. Hijos de J. Barreras ha ganado tiempo extra para la entrega del único barco que tiene amarrado a día de hoy con la reprogramación -la tercera- del estreno del Evrima, el crucero de ultralujo para The Ritz-Carlton Yacht Collection. Los programas de trabajo han mudado radicalmente, con una actividad a bordo que continúa al ralentí. El astillero firmó in extremis, el 2 de febrero, un acuerdo de refinanciación para evitar la quiebra, a la que estaba abocado por un agujero patrimonial de hasta 50 millones de euros. Logró para ello el beneplácito de la industria auxiliar, a la que pidió tres meses de tregua para ponerse al día con los pagos y retomar la construcción de forma paulatina. El pago del primer 50% de la deuda con las subcontratas se formalizaría tras la ratificación completa del plan de rescate por parte del Juzgado de lo Mercantil, cuya actividad también se ha visto trastocada por los efectos del Covid-19.

| Los pedidos. No es el único astillero en una tesitura similar en cuanto a plazos. El crucero encargado por la naviera Sea Cloud a Metalships & Docks tenía previsto su viaje inaugural para el 29 de agosto, con una ruta entre Lisboa y Civitavecchia (Roma). Esta semana, junto con Freire Shipyard, acordó la presentación de un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) para su plantilla. En estos casos, según fuentes especializadas del mercado, no cabe la imposición de penalidades a un astillero en caso de no poder ceñirse a los plazos de entrega fijados en el contrato. "No si existe causa de fuerza mayor, y aquí existe". La propia naviera Sea Cloud, de hecho, ha anunciado la reconfiguración de todos sus viajes -tiene otros dos cruceros a vela- hasta que se supere el impacto del coronavirus.

| La macrocausa . El juicio que determinará las responsabilidades por el colapso de Pescanova SA se celebra en un polígono industrial, entre San Fernando de Henares y Torrejón de Ardoz, zona cero de la propagación de la pandemia en España. El procedimiento está en stand by, como han confirmado fuentes de la defensa, sin fecha de momento para su reanudación. La sala de la Audiencia Nacional acogió sesiones hasta escasos días antes de la declaración del estado de alarma, y está pendiente solo ya de las conclusiones de las partes antes de quedar visto para sentencia. Ningún imputado tiene medidas cautelares privativas de libertad.

Lanzamientos.

Grupo PSA está estudiando seriamente postergar los lanzamientos de nuevos modelos más próximos en el tiempo, como el del proyecto C41 (un nuevo Citroën) en la factoría madrileña de Villaverde, al que también se iba a proveer desde Galicia al compartir la misma plataforma industrial que el 2008 vigués, aunque todavía no se ha tomado una decisión definitiva.

Brexit .

El controvertido primer ministro Boris Johnson había prometido hasta la extenuación que no habría nueva prórroga, y que la desconexión completa de Reino Unido de la Unión Europea se produciría el 31 de diciembre. Pero tampoco el Brexit es inmune a la pandemia. "Estamos en estrecho contacto con la UE a la búsqueda de la manera de continuar progresando en las negociaciones", resumió un portavoz del premier la pasada semana, cuando el jefe de la comisión negociadora europea, Michel Barnier, anunció su positivo por Covid-19.