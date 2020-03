Galicia aplaza el pago de tres impuestos y sumará a otros 167 sanitarios en formación

"Lo peor está por llegar". El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, advirtió ayer de que la pandemia por coronavirus todavía no ha alcanzado su pico de contagios en Galicia, que debe prepararse para un incremento de la "presión asistencial" sobre su sistema sanitario. Para abordar las necesidades médicas, la Xunta contratará de forma inminente a 145 facultativos (médicos, farmacéuticos, psicólogos y radiofísicos) y 22 enfermeros en formación, que se sumarán a los residentes de último año, cuyos contratos se han prorrogado. A nivel económico, aplazará el cobro de tres impuestos autonómicos que suponen unos ingresos de alrededor de 554 millones de euros anuales: el de Transmisiones Patrimoniales, el de Sucesiones y el relativo al juego.



Estas medidas forman parte de un nuevo paquete contra la pandemia de SARS-Cov-2 que será aprobado hoy por el Consello de la Xunta y que ayer fueron adelantadas por el presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, en una atípica reunión de la diputación permanente del Parlamento, el órgano de guardia cuando el poder legislativo está disuelto. La convocatoria de elecciones para el 5 de abril ha sido suspendida.

| Un trimestre de moratoria para cumplir con el fisco gallego

El plano económico centra gran parte de las políticas con que la Xunta trata de contener el devastador efecto de la emergencia actual sobre las finanzas de miles de empresas y familias. El Ejecutivo aplazará tres meses el plazo de presentación de los impuestos de Transmisiones Patrimoniales (relativo a ventas de vivienda usada), de juego (presencial y de apuestas) y de Sucesiones, aunque en este último caso ya están exentos los legados que no alcancen los 400.000 euros. Feijóo defendió esta iniciativa para "dar liquidez a unas 32.000 personas y empresas", que tendrán que liquidar sus tasas no el 30 de este mes, sino el 30 de junio "e incluso serán prorrogadas si se prolonga la finalización del estado de alarma hasta un mes después de que se levante esa situación excepcional".

En 2018, último ejercicio con datos cerrados, las Transmisiones Patrimoniales le supusieron a la Xunta 276 millones; el de Sucesiones, 218; y el del juego, alrededor de 60.

| Más de 22 millones en nuevos profesionales sanitarios

La Xunta ha reforzado el Sergas con profesionales sanitarios aún en fase de formación. Sumará a los 160 médicos y 31 enfermeras residentes de último año cuyos contratos se prorrogarán desde el 1 de abril otros 145 profesionales sanitarios y 22 enfermeros en formación. "Publicaremos la orden en los próximos días", anunció Feijóo, que cifró el gasto en personal en 22,3 millones. En total, la Xunta prevé un gasto añadido para contener la crisis durante los próximos cuatro meses de 51,5.

| Siete millones para nóminas y material, con una prioridad: tests

El Ejecutivo autonómico autorizará hoy el gasto de 7 millones para pagar parte de los nuevos contratos y la compra de material, la mayoría del cual llegará mañana. La prioridad es adquirir todos los tests posibles. En este punto, Feijóo reprochó al Gobierno central que no haya centralizado todas las adquisiciones de mascarillas, respiradores, batas o guantes, por ejemplo, haciendo valer su mayor fuerza en un mercado mundial que busca desesperadamente esos productos. Aun así, reconoció que ha cedido a Galicia 97.000 mascarillas y 136.000 guantes, entre otros productos, pero lo consideró insuficiente. Al mismo tiempo, Feijóo se defendió de los reproches de la oposición por pedir material y contar con 500.000 mascarillas almacenadas, cantidad que garantiza el suministro para fines médicos durante no más de una semana. Pese a sus quejas, reconoció que Galicia cedió 11 equipos UCI a Madrid. "¿Qué le íbamos a contestar? ¿Que no íbamos a ceder nada?", alegó.

| Cambios para reordenar los gastos y pagar a proveedores

La situación de excepcionalidad actual obliga a la Xunta reordenar sus finanzas para "activar un plan específico para dotar de liquidez a la tesorería" autonómica para "compensar el descenso de la recaudación" que supone el aplazamiento parcial del cobro de impuestos y "agilizar" los pagos a proveedores", pues la Xunta es "la principal entidad pagadora" de la comunidad. En lo que va de año, dijo Feijóo, abonó 914 millones en facturas. Aunque proclamó que "no hay ningún límite de gasto contra la pandemia", el dirigente recordó que el Gobierno central aún no ha especificado el límite de déficit público autonómico. El plan previo al SARS-Cov-2 era del 0,2% este año, 0,1% el siguiente y 0% en 2022.