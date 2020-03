Un análisis de la UVigo estima que sin confinamiento habría 7.000 casos más

Sin estado de alarma y el conseguiente confinamiento, Galicia sumaría en la actualidad en torno a siete mil casos más. Así lo estiman miembros del grupo de Ingeniería Física de la Escuela de Ingeniería Aeroespacial de la Universidade de Vigo que han desarrollado un modelo de predicción a dos días de los casos que se producen en Galicia y en España y que han ampliado su información para incluir un gráfico sobre el "efecto de quedarse en casa" sobre la curva de expansión de la pandemia.



Como explica Humberto Michinel, catedrático de la UVigo y responsable de la iniciativa, al manejar todos los datos -usan de referencia los publicados por el Gobierno central al mediodía y relativos a la jornada precedente-, observaron "un claro cambio de tendencia cuando se empezaron a aplicar las medidas de confinamiento". Por ello, y a "modo de ejemplo un poco para concienciar a la población de que tiene sentido el que esas medidas se adopten", han incluido en la web un gráfico que refleja cómo ha habido un cambio de la curva prevista antes del decreto de alarma, que crecía "muy rápidamente", y la posterior.

"Uno de los parámetros que usamos en las simulaciones para ver cómo evoluciona la enfermedad es el promedio de contactos que uno puede tener. Obviamente, ese parámetro cambia dramáticamente al estar la gente encerrada en casa", explica, y se generan dos curvas muy distintas que permiten ver, señala, que hay "una diferencia muy notable" entre el número de afectados que habría sin las medidas y con ellas. En el caso de Galicia, Michinel apunta que, sin estado de alarma, en Galicia habría unos 7.000 casos más y en España casi cien mil.

Explica que estos datos inciden en el pico. Si no se hubiese decretado el estado de alerta, este llegaría antes, pero, a cambio, avisa, el número de infectados y, por tanto, de personas que precisarían atención hospitalaría "sería muchísimo mayor", lo que conllevaría hospitales colapsados y mortalidad mayor. En esa línea apunta que no sería negativo que el pico se desplazase en el tiempo. "Si haces que la enfermedad progresa más lentamente, el pico se alcanza después, pero, a cambio, el sistema no colapsa y puedes atender a todo el mundo en UCI", desgrana. En su opinión, las medidas impuestas, aunque "severas", tienen un "efecto".

En cuanto a la otra parte, la de predicciones, el modelo, actualizado con datos del Gobierno difundidos ayer, calcula para hoy 2.233 casos en Galicia.