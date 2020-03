La Xunta reconoce la llegada de ciudadanos desde otras comunidades

El confinamiento impuesto a la ciudadanía tras decretar el estado de alarma no se está cumpliendo. Al menos es la sospecha de la Xunta y de varios alcaldes de municipios gallegos ante la llegada a la comunidad de ciudadanos desde otras autonomías.

"Tuvimos conocimiento que aviones que llegan a Galicia traen pasajeros de otras comunidades", confirmó Feijóo, que pidió al Gobierno central, como competente en el control del tráfico aeroportuario, comprobar "con mayor intensidad" si esas personas cumplen las excepciones a la circulación impuestas por el estado de alarma. "Solo pueden venir quienes están domiciliados habitualmente en Galicia. El resto debe quedarse donde vivan", recordó el presidente autonómico.

En ese punto, el titular de la Xunta también se refirió a la opción de traslado de pacientes entre comunidades, que baraja el Ministerio de Sanidad en caso de que algunos sistemas hospitalarios colapsen. En su opinión, esa operación debe realizarse siempre que se prevea que la curva de contagios no se alcance en la comunidad de destino, que estaría así sobrecargada. Da por seguro que Galicia y autonomías alcanzarán los picos de las zonas más afectadas, como Madrid, La Rioja o Navarra. "Antes de remitir pacientes a otras comunidades, estoy convencido de que el ministerio acreditará documentalmente la seguridad", expuso.

Feijóo también confirmó a los medios en una rueda de prensa telemática que la Fiscalía ha solicitado información sobre la lucha contra el coronavirus en las residencias de mayores, después de que el Ministerio Público abriese diligencias por varias muertes en centros de Madrid.

La Xunta tiene dificultades para facilitarle a la Fiscalía toda la información solicitada, petición que vincula con la actuación ajustada a las directrices de la Fiscalía General del Estado. "Una es si en todas las residencias hay material suficiente. El propio Gobierno no puede garantizarlo", expuso.

El Ejecutivo gallego ha dispensado en los centros residenciales 59.000 mascarillas, 1.000 geles desinfectantes y 28.000 guantes.