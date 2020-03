Óscar Avendaño canta en el tema colectivo "No hay rocanrol, me quedo en casa"

El músico vigués Óscar Avendaño (The Bo Derek's, Siniestro Total, Los Profesionales) canta en el proyecto colectivo "No hay rocanrol, me quedo en casa" (We are the worst). Se trata de un tema musical y vídeo sobre cómo afrontar este aislamiento con música y humor. Ya está en YouTube y Bandcamp.



La idea surgió en un grupo de whatsapp en el que varios artistas comentaban las consecuencias del confinamiento en su actividad musical. Daniel Antebi (Surfin Burritos) hizo un primer boceto de la base y Quique Ruiz (Los Fusiles) tomó la responsabilidad de grabar los instrumentos (Pablo Velázquez aportó la batería), mientras el resto de voluntarios contribuía con estrofas alocadas o, simplemente imposibles, que fueron puliéndose.