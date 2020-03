El himno del confinado

Me esconderé y tú te esconderás Y nos esconderemos juntos aquí

Debajo de los bunkers, en la cola

Tengo agua, tengo ron

Espera el amanecer y el amanecer vendrá

Debajo de los bunkers, en la cola

Michael Stipe ha cantado esta canción en un pequeño vídeo grabado en su confinamiento y emitido en las redes sociales de R.E.M., un grupo que lleva años disuelto pero que permanece en la memoria de muchos. Este "Bajo el búnker" es una de las diversas canciones del repertorio del grupo de Athens, Georgia (EE UU) que vienen a la mente para la banda sonora de esta extraña situación. Las otras dos podrían ser "It's the end of the world as we know it (And I feel fine)" (1987) y su antecedente "Bad day" (estrenada en 1985, publicada en 2003), dos canciones que comparten espíritu y cadencia. "Estoy refugiado en mi casa. Estamos juntos separados por el bien común. Estamos en esto juntos y nos separaremos", dice Stipe en el vídeo, aludiendo a la etiqueta #ApartTogether, el equivalente anglosajón al #YoMeQuedoEnCasa.

La canción pertenece al álbum "Lifes rich pageant" (1986), un trabajo más accesible con el que Michael Stipe, Peter Buck, Mike Mills y Bill Berry empezaron a terner éxito más allá de la audiencia del "college rock". Recibió excelentes críticas por parte de la prensa especializada. De él, las canciones más perdurables en el repertorio en directo del grupo estadounidense fueron "Begin the begin", "Cuyahoga" y, sobre todo, "Fall on me", un himno medioambiental y una de las canciones favoritas de Michael Stipe. De hecho, "Underneath the bunker", la última pista de la cara uno del vinilo, ni siquiera figuraba en la lista de canciones de la cubierta del disco.

"Lifes rich pageant" marcó una transición que continuaría al año siguiente con "Document" (1987) y sobre todo con "Green" (1988), su primer álbum con Warner Bros., y que les dio una popularidad considerable en Estados Unidos. Hasta entonces R.E.M. publicó un álbum por año desde su debut con "Murmur" (1983), y el siguiente escalón se convirtieron en uno de los grupos más populares del mundo gracias al éxito global de "Out of time" (1991), impulsado por las canciones "Losing my religion" y "Shinny happy people". Después publicaron el que es, seguramente, su mejor disco, "Automatic for the people" (1992), que les valió una estratosférica renovación de contrato con Warner Bros. Después de "Monster" (1994), influido por el grunge, y "New adventures in Hi-Fi" (1996), iniciaron un lento declive. Con la gira de "Up" (1998) recalaron en Vigo el 20 de junio de 1999. Tras publicar el más que digno "Collapse into now" (2011), el grupo estadounidense, reducido a trío tras el abandono del batería Bill Berry en 1997, anunció su adiós. Sus componentes siguen activos, así que no se puede descartar que algún día salgan del búnker y nos vuelvan a regalar sus canciones.