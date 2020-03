"Es una sensación rarísima y agobiante, pero se va pasando"

María Montilla, de 25 años, lleva ya más de una semana con los sentidos afectados después de dar positivo en coronavirus. "Empecé con vómitos y luego muchísimo dolor de cabeza, era indescriptible", explica. El pasado domingo comenzó a notar que no le sabía a nada la comida. "La lengua reaccionaba al amargo y al dulce, pero no me sabía a nada lo que comía", describe. A ese problema se sumó la falta de olfato, ya de lunes. "No olía nada, probé con mi colonia, con el champú... Probé a oler todo, pero nada... Era una sensación rarísima y muy agobiante; tenía el miedo de que fuese irreversible, pero he podido comprobar que, aunque va muy despacio, se va pasando", asegura.



Sin olfato ni gusto estuvo hasta el pasado viernes. "El sábado me percaté de que un mínimo olía, pero tenía que ser olores que yo reconociese, como mi colonia, porque con los productos de limpieza me costaba y sigo en esa fase", describe María Montilla.

La Asociación Británica de Otorrinolaringología (ENTUK) recomienda una prueba con una almohadilla impregnada con alcohol isopropílico, que se coloca debajo de las fosas nasales del paciente, al que se le pregunta si detecta un olor.