Seguros ante la incertidumbre vírica

El sector del seguro está entre los autorizados para atender al público durante el estado de alarma. Sin embargo la mayoría de las oficinas en Galicia ha cerrado sus puertas y atiende a sus clientes de manera telefónica y telemática. La crisis del coronavirus ha desatado muchas dudas respecto a la cobertura de las pólizas, pero a pesar de la declaración de pandemia, en la gran mayoría de los casos, los seguros funcionarán igual que antes.



La Asociación Empresarial del Seguro (Unespa) reúne a cerca de 200 aseguradoras y reaseguradoras que suman el 95% del volumen de negocio en el mercado español. Tras insistir la semana pasada en que "las atenciones de salud, vida y asistencia sanitaria en viaje se prestan con total normalidad", Unespa advierte que la situación de alarma "está teniendo un elevado impacto en la atención de siniestros". Por ello piden al Gobierno "medidas que le permitan prestar servicios de primera necesidad a la ciudadanía", tales como reparaciones necesarias para garantizar la habitabilidad de las viviendas.

| Sin cancelaciones de pólizas

Una tentación puede ser dar el seguro de baja, por ejemplo porque un vehículo de la familia ya no es necesario al reducirse los desplazamientos al trabajo. No es buena idea. El coche ya no podrá circular legalmente, puesto que no tendrá cobertura obligatoria en caso de accidente y su propietario se enfrentaría a una fuerte sanción. Antonio Casas, de la inmobiliaria Navas y especializado en seguros de hogar, indica que cancelar una póliza por la situación actual sería contraproducente, porque "un seguro siempre es necesario. En caso de sufrir un siniestro solo hay que ponerse en contacto con la compañía".

| Peritajes "online"

Una de las primeras medidas que la aseguradora adoptará será encargar el peritaje para la valoración de los daños. Debido a las precauciones de distanciamiento social, los peritos están realizando sus tareas "online", bien a través de fotografías que el cliente envía o incluso, por videoconferencia. "De este modo se van resolviendo los expedientes", explica Adolfo Campos, del Instituto Atlántico del Seguro.

| Reparaciones "con miedo"

Más complicado lo tienen los fontaneros, electricistas o mecánicos que deben actuar ante un siniestro. Campos indica que pueden darse "situaciones incómodas" por el miedo al contagio entre personas. Por ello llama a "tomar todas las precauciones" que aconsejan las autoridades. Unespa pidió por carta al Gobierno que considere "de primera necesidad" los servicios urgentes que dan seguros del hogar o de asistencia en carretera al objeto de facilitar la movilidad -y la salud- de los profesionales.

| En el automóvil, ojo a las normas

La correduría RuizRe, con sedes en Vigo y Pontevedra, aclara ante las dudas planteadas al respecto que "el seguro de automóviles nos da cobertura también durante un estado de alarma, tanto en un seguro a terceros como en un seguro a todo riesgo". Añade que "para que se diera el caso de que una compañía aseguradora no ofreciera cobertura, la situación nacional debería pasar a estado de excepción o estado de sitio aprobado por el consejo de Ministros". Hay que tener en cuenta las nuevas normas de circulación dictadas por el Gobierno, como la limitación de personas en el coche -dos, separadas y con mascarilla-, ya que en caso de un siniestro "podríamos encontrar una culpa de la víctima, como cuando no lleva cinturón, lo cual tiene consecuencias en las posibles indemnizaciones", dice Campos.

| Decesos, siempre cubiertos

Quienes hayan contratado un seguro de defunción o decesos no deben preocuparse porque en sus pólizas aparezca la exclusión por "pandemia". Según explica Adolfo Campos, las compañías españolas han llegado a un acuerdo por el que seguirán prestando los servicios funerarios en todos los casos. También a las víctimas del Covid-19, con la advertencia de que se les aplicará un protocolo especial. "Las aseguradoras de vida se encuentran, igualmente, satisfaciendo las indemnizaciones correspondientes por los casos de fallecidos asegurados por coronavirus y entregando las sumas aseguradas a los beneficiarios", apunta Unespa.

| Baja laboral

En este tipo de seguros no hubo acuerdo entre las compañías, por lo que la declaración de pandemia por parte de la OMS sí afecta a la cobertura, es una exclusión común. "Si un médico diagnostica a un asegurado con Covid-19 y este debe guardar cuarentena, puede tener dificultades para cobrar por la baja laboral. Deben comprobar las condiciones de la póliza en cada caso", recomienda Adolfo Campos.