De momento, desde los institutos: "Podemos impartir materia pero sin evaluar"

En el ámbito escolar, la irrupción del coronavirus dejó la segunda evaluación 'colgada'. La mayoría de escolares ya había realizado algún examen pero todavía quedaban muchos por hacer la semana pasada (ya sin clase y confinados en casa) y también esta. La evaluación de este segundo trimestre del curso se realizaría la próxima semana, si el curso académico fuese 'normal', que no es el caso. Docentes consultados indican que quedaban exámenes por hacer, de modo que, preguntados por cómo se podrá resolver este tema indican que no saben si serán suficientes las pruebas realizadas (junto a las características de la evaluación continua que permiten medir otras cosas) o se retomará todo tal y como estaba, con la realización de las pruebas pendientes del segundo trimestre, cuando la alerta pase y se pueda regresar al 100% a los centros educativos.



"Está todo parado en ese aspecto y las instrucciones que tenemos hasta ahora, las únicas a seguir indican que sigamos impartiendo materia sin evaluación", expresa Conchi Fernández, docente de Secundaria. Desde la Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional avanzan que mañana están convocados a una conferencia sectorial por videoconferencia con el Gobierno central y las otras comunidades autónomas para tratar el aplazamiento de la ABAU (Avaliación de Bacharelato para o Acceso á Universidade-actual selectividad). "En este sentido no podemos adelantar nada. Esperamos que también en esta reunión se aborde el tema de las evaluaciones, dado que son cuestiones que afectan al conjunto de las comunidades autónomas y dependen también del Ministerio", expresaron fuentes de la Consellería de Educación. Comunicaron, además, que están "en contacto permanente con los centros a través de encuentros con la Xunta Autonómica de Directores de Centros de Ensino Non Universitarios" y responden en estos foros a las dudas que se presentan en este contexto.

"En mi centro estaban programados los exámenes finales (de trimestre) para esta semana e inicios de la próxima. Yo hice parciales pero me quedaba mucho que dar; lo estoy haciendo estos días pero no puedo evaluar. Estoy dando contenidos nuevos. Repasaré algo claro, pero voy a continuar con temario", expresa Juan Sanmartín, docente de Secundaria. Comenta que la situación "es complicada" porque tanto alumnado como familias preguntan temas de plazos y de cómo se van a hacer las cosas que ni profesores ni equipos directivos saben contestar en estos momentos porque todavía no han recibido las instrucciones para ello.

Para Rocío Paramá estos días han sido complicados para conseguir que el contacto con el alumnado sea efectivo. "Lo peor es la falta de tecnología en las casas, ordenadores compartidos entre varios hermanos o con los padres. Trabajos que reenvían en formato pdf o incluso jpg para corregir... y menos mal que tenemos aplicaciones (como el Google Forms) que nos permiten hacer cuestionarios que llegan a nuestro Drive o incluso que se autocorrigen al acabar el propio alumnado la tarea", comenta.