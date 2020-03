Como ha dicho el jefe del Estado Mayor, el general Villarroya, en tiempos de guerra no hay viernes, todos los días son lunes. Y tiene razón. Comenzamos ya a no saber en qué día de la semana vivimos. No como cuando disfrutamos de unas largas vacaciones y desconectamos, sino como presidiarios. La mala fama de los "jodidos lunes", que suceden al "plácido domingo", se refleja también en los repertorios musicales, entre los que encontramos un buen número de títulos referidos al primer día de la semana, como el clásico del blues "Stormy monday"; "Monday, monday", de The Mamas & the Papas; "I don't like mondays", de Bob Geldof y sus Boomtown Rats y este "Manic Monday" de The Bangles.

Es solo otro lunes maníaco (oh, oh) / Desearía que fuera domingo (oh, oh) /Porque ese es mi día divertido (oh, oh) / Mi día de "no tengo que correr" (oh)

Prince, que se hizo fan de The Bangles con su primer álbum, ofreció dos canciones al grupo californiano. La banda liderada por Susanna Hoffs eligió este "Manic monday", que el genio de Mineápolis había escrito un par de años antes para Apolonia 6, el trío femenino que creó. El grupo liderado por Susanna Hoffs lo lanzó como primer sencillo de su segundo álbum, "Different light" (1986), y se convirtió en su primer éxito internacional. Fue número 2 en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Italia, Canadá y Austria. Prince utilizó el pseudónimo de "Christopher", un personaje de su película musical "Under the Cherry Moon", para figurar en los créditos del disco.

Una leyenda que rodeó esta canción, y que ha sido reflejada por varios autores, fue que Prince se la cedió a Susanna Hoffs a cambio de acostarse con ella. La baterista Debbi Peterson, quien junto a su hermana Vicki (guitarra solista) completaba el trío fundacional de The Bangles, explicó en 1989 a la MTV por qué el músico fallecido en 2016 les ofreció la canción: "A Prince le gustó mucho nuestro primer álbum, especialmente 'Hero takes a fall', lo cual era un gran halago, porque a nosotras nos gustaba su música. Nos contactó y dijo: 'Tengo un par de canciones para vosotras. Me gustaría saber si estáis interesadas', y por supuesto que lo estábamos. Una de las canciones que Prince trajo al grupo fue 'Manic Monday', escrita bajo el pseudónimo de Christopher".

La melodía lleva el sello de Prince, y la letra describe la mañana de una mujer que se despierta a las seis, en medio de un sueño romántico con el actor Rodolfo Valentino, y se da prisa para llegar a tiempo al trabajo. Muchos no tendrán que apurarse para ir a trabajar en una larga temporada, pero ya comenzamos a sentir -más los profesionales sanitarios-, que todos los días de la semana son como un maníaco lunes.