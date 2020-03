Emotiva carta de despida de Salgado a Lorenzo Sanz

El ex jugador del Celta y el Real Madrid Míchel Salgado y yerno de Lorenzo Sanz, fallecido el sábado a los 76 años a causa de Covid-19, se ha despido de su suegro con una emotiva carta en las redes sociales. "No sé cómo empezar porque se hace muy duro, pero el día que nos conocimos fue el día de la primera foto, que era mi presentación en el Real Madrid. Venías quejándote de tu dolor en la rodilla, pero durante la presentación dijiste algo de lo que siempre nos reíamos: 'Creo que este jugador se va a quedar mucho tiempo con nosotros'. Dicho y hecho, me quedé mucho tiempo en el Real Madrid, pero siempre como parte de tu familia. Desde el momento que mis padres fallecieron, María Luz y tú habéis sido unos segundos padres para mí y siempre lo agradeceré", escribe el exinternacional español. "Dejas una mujer increíble, 5 hijos espectaculares y 17 nietos que te adoran. Además, ningún madridista podrá olvidarte, lo digo porque sé lo que suponía el Real Madrid para ti. Eras un niño de 7 años cuando vendías agua con tu abuela en el Bernabéu y has llegado a ser el presidente que ha traído las 2 primeras Champions en la historia del club. Lorenzo, estoy muy orgulloso de haber sido primero tu yerno y luego tu jugador, aunque cronológicamente sea al revés", continúa el excéltico. "Descansa en paz, no te olvides de llevar tu insignia de oro y brillantes del club en la chaqueta con el orgullo que lo hacías y que sepas que la familia Salgado-Sanz con tu hija Malula, tus nietos Malu, Miguel Alán y un servidor nunca te olvidarán, siempre estarás presente en esta casa. DEP Don Lorenzo Sanz", concluye Míchel.





Lorenzo Sanz, suegro del vigués Michel Salgado que está casado con una de sus hijas, estaba hospitalizado en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid por "insuficiencia respiratoria y fracaso renal por infección grave", según informó su hijo. Sanz estaba ingresado en cuidados intensivos en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid desde hace días tras contraer el coronavirus. Su estado ha ido empeorando hasta el fatal desenlace de ayer sábado.Lorenzo Sanz estuvo al frente del Real Madrid entre 1995 y 2000, periodo en el que el equipo se volvió a coronar campeón de Europa después de 32 años de sequía al ganar la séptima Liga de Campeones en 1998 y la octava dos temporadas después.

Artífice de aquel "Real Madrid de las Estrellas" con jugadores con Mijatovic, Suker, Roberto Carlos o Raúl y técnicos como Fabio Capello, Jupp Heynckes y Vicente del Bosque, el nombre de Lorenzo Sanz fue referente del fútbol español durante más de una década. Primero como vicepresidente del conjunto blanco durante el mandato de Ramón Mendoza y luego como sucesor de éste.Su salida de la presidencia se produjo en julio del 2000, poco después de que el equipo ganara la octava Liga de Campeones en París ante el Valencia, donde los blancos, dirigidos entonces por Vicente del Bosque, se impusieron con goles de Fernando Morientes, Steve McManaman y Raúl González.