Tony Lomba, contra el aburrimiento

La creatividad y la solidaridad son dos virtudes que se dan la mano durante la cuarentena decretada por la crisis sanitaria del coronavirus. Son muchos los que tratan de aportar su granito de arena para hacer más llevadero el confinamiento domiciliario. Entre ellos, el 'crooner' vigués

"De esta historia tan dura, lo bueno que se saca es que te vuelves más humano y hasta mejor persona, que te comunicas con la gente, con esos vecinos con quienes sueltan un hola y no recibes respuesta. La gente está mucho más receptiva", confiesa el cantante, que después de su actuación recibió más de un millar de mensajes por WhatsApp.

"La idea del concierto surgió de salir todos los días a aplaudir. Los vecinos me tiraban el queso: 'Tony, por favor' y me comprometí. Pero claro, hay que quitar ocho ventanales, montar el equipo... Fue un poco por la gente, que me achuchó, pero me daba apuro porque aquí nadie es el protagonista, los protagonistas son los sanitarios, el estanco, el supermercado... todos los que están expuestos al verdugo, que es el coronavirus. Lo mío solo es cantar y si hago disfrutar a alguien, pues bien. Para mí fue como estar en el Madison Square Garden"