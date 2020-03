La parte de un antiguo y perdido continente, en Canadá

Al examinar muestras de exploración de diamantes de la isla de Baffin, en el norte de Canadá, geólogos expertos en diamantes han identificado casualmente un nuevo remanente del cratón del Atlántico Norte, una parte antigua de la corteza continental de la Tierra.

Las muestras de roca kimberlita son un pilar de la exploración de diamantes. Formados hace millones de años a profundidades de 150 a 400 kilómetros, las kimberlitas son llevadas a la superficie por fuerzas geológicas y químicas. A veces, las rocas ígneas llevan diamantes incrustados dentro de ellas. "Para los investigadores, las kimberlitas son cohetes subterráneos que recogen pasajeros en su camino a la superficie", explica la geóloga de la Universidad de Columbia Británica Maya Kopylova. "Los pasajeros son sólidos trozos de rocas de la pared que llevan una gran cantidad de detalles sobre condiciones muy por debajo de la superficie de nuestro planeta a lo largo del tiempo".

Pero cuando Kopylova y sus colegas comenzaron a analizar muestras en el sur de la isla de Baffin, en una propiedad de la firma minera de diamantes De Beers, quedó claro que las rocas de la pared eran muy especiales. Llevaban una firma mineral que coincidía con otras partes del cratón del Atlántico Norte, una parte antigua de la corteza continental de la Tierra que se extiende desde Escocia hasta Labrador. Los resultados se publican an Journal of Petrology. "La composición mineral de otras partes del cratón del Atlántico Norte es tan única que no se puede confundir", dice Kopylova, autora principal de un nuevo artículo en el Journal of Petrology que describe los hallazgos. "Fue fácil unir las piezas. Los cratones antiguos adyacentes en el norte de Canadá, en el norte de Quebec, el norte de Ontario y en Nunavut, tienen mineralogías completamente diferentes".

Los cratones son fragmentos estables de la corteza continental de miles de millones de años, núcleos continentales que anclan y reúnen otros bloques continentales a su alrededor. Algunos de estos núcleos todavía están presentes en el centro de las placas continentales existentes, como la placa de América del Norte, pero otros continentes antiguos se han dividido en fragmentos más pequeños y han sido reorganizados por una larga historia de movimientos de placas.

"Encontrar estas piezas 'perdidas' es como encontrar una pieza faltante de un rompecabezas", dice Kopylova. "El rompecabezas científico de la antigua Tierra no puede estar completo sin todas las piezas".

La placa continental del cratón del Atlántico Norte se dividió en fragmentos hace 150 millones de años, y actualmente se extiende desde el norte de Escocia, a través de la parte sur de Groenlandia y continúa hacia el suroeste hasta Labrador. El fragmento recientemente identificado agrega aproximadamente el 10 por ciento a la extensión conocida del cratón del Atlántico Norte.

Esta es la primera vez que los geólogos logran juntar partes del rompecabezas a tal profundidad, lo que se conoce como correlación del manto. Las reconstrucciones anteriores del tamaño y la ubicación de las placas de la Tierra se han basado en muestras de rocas relativamente poco profundas en la corteza, formadas a profundidades de uno a 10 kilómetros.

"Con estas muestras podemos reconstruir las formas de los continentes antiguos en base a rocas de manto más profundas", dice Kopylova. "Ahora podemos entender y mapear no solo la capa delgada más alta de la Tierra que constituye el uno por ciento del volumen del planeta, sino que nuestro conocimiento es literal y simbólicamente más profundo. Podemos juntar fragmentos de 200 kilómetros de profundidad y contrastarlos en función de los detalles de la profunda mineralogía ".