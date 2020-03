Un crucero soñado camino de pesadilla

Comenzó como el viaje soñado y va a concluir como una de las peores pesadillas. Un grupo de seis amigos vigueses que iniciaron el pasado 24 de febrero un recorrido por Argentina con regreso a España en un crucero transoceánico se encuentra atrapado en el buque, ayer, atracado en el puerto de Marsella, sin que les dejen bajar para volver a sus casas. El barco, el Costa Pacífica, tenía que haber realizado una escala anterior en Barcelona, donde estaba previsto que los viajeros de Vigo remataran su travesía. Sin embargo, el capitán del crucero, que también había pasado de largo las paradas anterior previstas en Tenerife, Lanzarote y Málaga, decidió continuar navegando rumbo a Marsella sin darles ninguna explicación. Y lo que es peor, las autoridades galas impidieron tomar tierra a los ciudadanos que no tuviesen nacionalidad francesa, y ahora les llevan a la ciudad italiana de Génova, una de las zonas más conflictivas por la crisis sanitaria del coronavirus, donde está previsto que les desembarquen.



"No entendemos por qué estamos en esta situación cuando acabamos de pasar por toda la costa mediterránea española en la que podían habernos dejado. No solo somos nosotros, en el barco viajamos 180 españoles que no sabemos como vamos a hacer para salir de Italia, ya que están cerradas todas las conexiones aéreas con España y también las fronteras", explica la viguesa María Concepción Rivas Rodríguez.

Los pasajeros se han puesto en contacto telefónico con la embajada española para explicarles el problema y la respuesta es que no comprenden la razón por la que no nos dejaron bajar en Barcelona o en cualquier otro puerto español, porque no había ninguna restricción para los ciudadanos nacionales, tan solo les realizarían los controles pertinentes de prevención por el Covid-19 similar a los que se realizan en los aeropuertos. "No sabemos qué es lo que pasa, si fue una decisión del capitán del barco por capricho o porque no le dejaron atracar en los puertos españoles, pero cuando nos contestan en la embajada que no había ningún problema y después vemos que en Marsella pueden abandonar el crucero los ciudadanos franceses, nos hace pensar que el capitán por alguna razón no quiso hacer las escalas de España, así que estamos todos indignados porque consideramos que nos tiene que dar una explicación y ofrecer una alternativa que no sea llegar a Italia", afirma María Concepción.

La preocupación de los viajeros iba en aumento según pasaban las horas atracados en el puerto de Marsella y no descartaban amotinarse para intentar que el barco no zarpase hacia Italia. Mientras tanto, los pasajeros españoles, y también sus familiares desde España, tratan de realizar todo tipo de gestiones con el Ministerio de Asuntos Exteriores en busca de una solución.

"La situación comienza a ser crítica porque todos estamos muy preocupados. Una de las compañeras tiene que tomar medicamentos y no puede alargar los días porque se le acaban, y también hay gente que no puede alargar su estancia en el barco por distintos motivos. Cada vez hay más nervios porque no nos dan respuestas a nada, parece que nadie nos hace caso", lamenta la pasajera viguesa.

La única buena noticia es que el crucero no tiene a ningún pasajero afectado por el coronavirus, por lo que la vida a bordo mantiene cierta normalidad. "Aquí hay total libertad de movimientos porque cuando partimos desde Buenos Aires la situación todavía estaba tranquila. En lo único que se nota es que comienzan a restringir las comidas en los restaurantes y buffet porque, al no hacer escalas, tampoco recibe abastecimiento, así que comienzan a faltar bastantes productos. Pero eso es lo de menos, a nosotros nos da igual, con tanta preocupación ya no tenemos ni hambre", comenta Concepción.

Los pasajeros aseguran que si les llegan a advertir de esto en la capital argentina no hubieran subido al barco. "El mismo día que nosotros también partió otro crucero de MSC hacia Europa y, tras coincidir en las escalas en Río de Janeiro y Salvador de Bahía, nos enteramos de que dio la vuelta para suspenderlo y que los pasajeros regresaran en avión, pero el nuestro siguió la travesía y cuando llevábamos seis días de navegación nos comunicaron que no haríamos la escala de Tenerife. Ahí comenzamos a preocuparnos, pero no imaginábamos esto", concluye.