Los mercados celebran el plan de compra masiva de activos del BCE

No fue un rebote en sentido estricto, pero el macroprograma de compra de activos aprobado de madrugada por el Banco Central Europeo (BCE) propició que las bolsas dejasen de vestir de rojo. El principal selectivo español, el Ibex 35, se anotó un alza de casi el 2%; no vale para recuperar terreno perdido, pero ha permitido rebajar la tensión. Fue en la madrugada del jueves cuando la institución presidida por Christine Lagarde validó un programa de compra de activos públicos y privados con un alcance de 750.000 millones de euros y que estará en vigor hasta finales de 2020. "Tiempos extraordinarios requieren de una acción extraordinaria", defendió Lagarde. "No hay límites a nuestro compromiso con el euro. Tenemos la determinación de usar todo el potencial de nuestras herramientas, dentro de nuestro mandato", aseguró la francesa en un mensaje que hacía recordar el whatever it takes (lo que haga falta) de su predecesor, Mario Draghi.



"Confieso que ayer [por el jueves] fue un día tremendamente tenso en los mercados de deuda pública y estábamos todos pendientes de si el BCE iba a tomar una decisión contundente. Así ha sido y yo creo que responde claramente a la necesidad del momento", valoró la ministra de Economía, Nadia Calviño. Además de en los mercados el anuncio provocó un vuelco en el mercado de deuda, y la prima de riesgo bajó cuarenta puntos básicos a lo largo de la jornada. El rendimiento del bono español a diez años, el que se utiliza como referencia, se desplomó casi un 40% durante la sesión.

Instituciones, bancos centrales y gobiernos de todo el mundo han lanzado una batería de medidas para paliar los efectos económicos de la epidemia de coronavirus, que suman ya más de seis billones de euros. Con la crisis de 2008 todavía en mente, el objetivo común es salvar la economía del fuerte impacto de la enfermedad, que obligado a cerrar temporalmente negocios en un número creciente de países, ha paralizado buena parte de los viajes internacionales y ha interrumpido las cadenas de suministro a nivel mundial.