Así se fabrica la mascarilla casera de la forma más fácil

Las mascarillas, a día de hoy, son uno de los productos más demandados en plena crisis del coronavirus. Las farmacias ya han agotado existencias e incluso el Estado ha requisado varios lotes en todo el país para asegurar su disponibilidad en los hospitales nacionales. Por ello, si no ha podido hacerse con una, la bióloga e investigadora del CSIC Beatriz Novoa ha subido un segundo tutorial a YouTube en el que perfecciona todavía más la técnica para fabricarla de forma casera, ahora incluso sin la necesidad de disponer de gomas en casa.

Papel de cocina o tela de algodón -sacadas de una camisa vieja, por ejemplo-, film transparente, cinta e hilo. Es todo lo necesario para sacarse de la manga una mascarilla sin salir de casa. Pero ¿cómo es posible? Beatriz Novoa explica cada paso de esta idea copiada de un médico chino, según cuenta en el vídeo.

La doctora en biología alerta de la necesidad de llevar siempre una cuando se sale a la calle porque incluso "pueden contagiar personas asintomáticas". Con este método casero, a pesar de que no se garantice su efectividad "al 100%", sí "protege bastante": "Todas esas partículas de saliva las vamos a retener y dejan pasar algo de aire". Por si fuera poco, son "bastante cómodas porque se ajustan bien".



Cúando usar la mascarilla, según la OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en su página web, especifica que una persona sana solamente debe llevar mascarilla "si atiende a alguien en quien se sospeche la infección" por el Covid-19. Además, amplía su uso para quien tenga "tos o estornudos".

Así mismo, no solo se trata de la dicotomía entre ponerse o no protección en boca y nariz, sino también de cómo. La OMS recomienda lavarse las manos "con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón" antes de ponérsela y asegurarse de eliminar cualquier espacio entre el objeto y la cara. Es necesario igualmente no tocar la mascarilla mientras se usa y, si se hace, de nuevo lavarse las manos.

Una vez que esté húmeda, es de obligado cumplimiento quitársela y no reutilizarla si es de un solo uso. Finalmente, la organización recomienda quitársela por detrás, desecharla "en un recipiente cerrado" y lavarse, de nuevo, las manos.