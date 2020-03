Un estudio descarta el origen de laboratorio del coronavirus

Un estudio científico publicado en "Nature" y titulado "The proximal origin of SARS-CoV-2" echa por tierra la teoría del origen en laboratorio de este nuevo coronavirus. "Nuestros análisis muestran claramente que el SARS-CoV-2 no es una construcción de laboratorio o un virus manipulado a propósito", destacan los investigadores.



"Al comparar los datos disponibles de la secuencia del genoma para las cepas conocidas de coronavirus, podemos determinar firmemente que el SARS-CoV-2 se originó a través de procesos naturales", afirma Kristian Andersen, PhD, profesor asociado de inmunología y microbiología en Scripps Research y uno de los autores de este "paper", que desconocen, sin embargo, qué animal lo transmitió.