Educación promueve una guía docente para evitar sobrecargar a los alumnos

"Es importante hacer una planificación preliminar, a 15 días vista. Lo ideal sería hacerla por tutoría y no por materia, para asegurarnos de no sobrecargar con tareas al alumnado". Esa es una de las recomendaciones destinadas a los docentes gallegos que imparten aulas a distancia por el confinamiento por el coronavirus. La guía está disponible en la página web de CAFI (Centro Autonómico de Formación e Innovación del Profesorado) y entre sus directrices también se destaca cómo una planificación permitiría "establecer unas rutinas para que, en la medida de lo posible, el esquema de trabajo sea similar" al que se realizaba en la modalidad presencial. Esta misma semana familias se quejaron de que sus hijos tenían demasiados deberes y de lo complicado que resultaba compatibilizar el apoyo a estas tareas con el trabajo o con un trabajo presencial. Hasta docentes pusieron en cuestión la existencia de propuestas excesivas.



De ahí que desde el CAFI, encargado de la formación del profesorado gallego, se incida en que una de las metas es "no saturar al alumnado". Es necesario, urge, "formular unos objetivos claros, diseñar tareas adecuadas y acompañar al alumnado, dándole feedback personalizado y estableciendo estrategias para mantener su motivación".

La Consellería de Educación explica en una nota que en lo referido a las herramientas que se pueden usar, la guía recomienda emplear las institucionales, como las que proporciona la Consellería, que permiten enviar los contenidos, recibir las tareas y trabajar en equipo. Asimismo recuerda que AbalarMóbil permite, además de que las familias usuarias consulten información de sus hijos, el acceder a posibles avisos o notificaciones por parte del profesorado o del centro a través de un servicio de mensajes cuyo objetivo "prioritario" es facilitar la comunicación de las familias con el centro educativo.