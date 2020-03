"¿Cómo están (confinados) ustedes?"

Tengo un defecto en la nariz que es muy molesto

Que me sucede igual en Vigo que en Madrid.

No sé por qué cuando me pongo muy nervioso

Me da un picor irresistible en la nariz.

No tenemos pruebas, pero tampoco dudas, de que Miliki, que en paz descanse, estaba totalmente en lo cierto: cuanto más nervioso estás, más ganas te dan de tocarte la nariz, la boca, los ojos o cualquier zona de la cara. Para evitar contagiarnos nos aconsejan que desterremos uno de los tics más generalizados entre la población justamente cuando vivimos un estado de alarma y preocupación general. Hombre, por Dios.

Cómo me pica la nariz.

Ya no lo puedo resistir.

Este hábito irrefrenable, que "sucede igual en Vigo que en Madrid", como bien reza la letra de esta canción, es similar al que describían los vigueses Siniestro Total en su canción "Me pica un huevo" (1982), dirigida a un público adulto y cuya letra no hace falta recordar. Esta manía masculina tan poco decorosa, la de rascarse ahí abajo no nos la han desaconsejado, aunque conviene seguir practicándola poco y en la más estricta intimidad.

Cuando en 1979 Los Payasos de la Tele lanzaron esta canción en la única televisión existente, TVE, Fofó ya había fallecido y el hijo de Miliki, Milikito, más conocido ahora por su nombre real de Emilio Aragón, ocupó su lugar.

No es descartable que la más antigua "Hola don Pepito, hola don José" regrese al hit parade cantada de un edificio a otro.