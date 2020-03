Trump anuncia el "cierre temporal" de la frontera de EE UU con Canadá

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció ayer el "cierre temporal" de la frontera con Canadá a todo el "tráfico no esencial", aunque precisó que "el comercio no se verá afectado", para combatir la pandemia del coronavirus. "Estaremos, de acuerdo mutuo, cerrando temporalmente nuestra frontera norte con Canadá al tráfico no esencial. El comercio no se verá afectado", afirmó Trump en Twitter.



Está previsto que el mandatario ofrezca más detalles en rueda de prensa en la Casa Blanca para comentar los esfuerzos para frenar la expansión del virus, del que ya se han registrado más de 5.700 casos y un centenar de fallecidos en EE UU.

El cierre de la frontera fue solicitado por algunas provincias canadienses, como Columbia Británica, que ya han pedido a los estadounidenses que no viajen al territorio para evitar la propagación de la enfermedad. Pero el Gobierno canadiense se resistió hasta ahora al cierre de la frontera por el temor que la medida cause el colapso del comercio entre los dos países, cifrado en 628.000 millones de dólares al año.

El lunes, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, había anunciado el cierre de sus fronteras a los ciudadanos de otros países pero dejó fuera a los estadounidenses "de momento" .

La Armada de Estados Unidos va a enviar a Nueva York un buque hospital para aumentar la capacidad para tratar enfermos de coronavirus en este estado, donde en las últimas 24 horas se han confirmado más de mil nuevos casos.