Mauritania cierra sus fronteras y "atrapa" a los marineros gallegos que trabajan allí

La flota gallega que faena en aguas de Mauritania está empezando a notar los efectos del coronavirus de cerca. Los marineros, que partieron antes de que la crisis sanitaria llegase a España, trabajaban con normalidad hasta estos días en los que el país ha decidido mover ficha ante uno de los primeros contagios. Así, las autoridades han prohibido que pesqueros extranjeros que no operaban hasta ahora en sus aguas puedan acercarse a los puertos. "Nosotros de momento trabajamos como hasta ahora, pero sí es cierto que no hay vuelos y no podemos salir ni pueden llegar relevos", explica Julio Riobó, patrón del arrastrero Fuente Macenlle.

Una circular emitida por el Ministerio de Pesca del país "exige a los barcos que deseen entrar en la zona de pesca mauritana siendo titulares de una licencia que no tengan ningún contacto ni con tierra ni con barcos u otros navíos".

Por el momento, los barcos en la zona (seis, todos de fresco) no están afectados, pero sí lo estarán aquellos que quieran faenar allí en base al acuerdo pesquero.

Riobó explica que el cierre de fronteras permite salir sus camiones con pescado y recuerda que solo su barco envía 200 toneladas de pescado cada semana a España (Cádiz, concretamente).

Por otro lado, Marruecos, otro caladero de la flota gallega, también ha impuesto severas restricciones a los pesqueros extranjeros. Allí el Ministerio de Pesca estableció que los barcos que salen de un país afectado por el Covid-19 no pueden hacer escala en un puerto marroquí hasta pasados 14 días, y los pilotos que accedan tienen que estar equipados con el traje y gafas específicos, mascarillas tipo FFP2, guantes y líquidos antisépticos.