El himno de resistencia que inspiró Cela

Es curioso que la canción del Dúo Dinámico que se ha convertido ya en himno oficioso de esta cuarentena de 47 millones de españoles no pertenezca a su época dorada, los años 60. Fue compuesta en 1987 por Manuel de la Calva junto al letrista y más tarde periodista de "El Mundo" Carlos Toro. El primero había visto una entrevista en televisión al escritor gallego Camilo José Cela, que dos años más tarde ganaría el premio Nobel de Literatura. "Terminó con la frase 'el que resiste... gana'. Me pareció tan bonita y acertada que ese fue el inicio de la canción", ha comentado De la Calva a Efe. Ahora encabeza el "hit parade" de los balcones como canción de resistencia frente al coronavirus.



Cuando me amenace la locura / cuando en mi moneda salga cruz / cuando el Diablo pase factura / su alguna vez me faltas tú (?) Soy como el junco que se dobla / pero siempre sigue en pie.

Manuel de la Calva y Ramón Arcusa ya no gozaban de un gran éxito a mediados de los ochenta. Arrumbado por la Movida, el Dúo Dinámico sobrevivía como un lejano recuerdo de la época ye-yé, un producto para nostálgicos. Que Pedro Almodóvar la incluyera en la banda sonora de "Átame" (1989), y que la cantaran Antonio Banderas, Victoria Abril y Loles León en la escena final, permitió que "Resistiré" ganase cierta popularidad. También la cantante argentina Estela Raval, voz ce Los Cinco Latinos, contemporáneos del Dúo Dinámico en los 60, la hizo suya a finales de 2002, cuando fue operada de cáncer de mama en ambos senos y la adoptó como refuerzo anímico contra la enfermedad. En Argentina se convirtió en himno de la crisis del "corralito".

"Muchos grupos sociales, asociaciones de enfermos de alzhéimer y de párkinson, niños con cáncer? gente que se ha agarrado a la canción y la tienen como bandera. Es un honor", subraya Ramón Arcusa, residente en Miami, en declaraciones a Efe. El propio De la Calva la cantó con las enfermeras cuando fue hospitalizado con cáncer en 2007.

"Es hermoso que 'Resistiré" esté ayudando a tantos españoles a sobrellevar estos momentos", dice a "El Mundo" Carlos Toro, autor de centenares de canciones. "Ahora pertenece al país, a esos miles de ciudadanos que independientemente del sexo, ideología o religión la han adoptado como suya".

Comparado por su temática y melodía con "I will survive", de Gloria Gaynor, "Resistiré" ha visto disparadas sus reproducciones estos días en Spotify y YouTube. A sus 83 años, y con un aspecto envidiable para su edad, Manuel de la Calva y Ramón Arcusa son ellos mismos un ejemplo de resistencia no ya musical, sino también biológica.