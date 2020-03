La factura más larga del manido emprendedor

Es un colectivo en fase menguante: en los últimos cuatro años Galicia ha perdido 7.548 afiliados al régimen de autónomos. Lo que no se ha achicado es su aportación al sistema público, que recaudó -en 2018, último ejercicio del que se disponen datos cerrados- casi 900 millones de euros en concepto de cotizaciones. El vendaval del coronavirus Covid-19 los ha golpeado sin piedad. "Que no nos llamen emprendedores, aquí piensan que por tener un negocio somos millonarios y mucha gente va a tirar la toalla", clama Álvaro, socio de una empresa familiar con tres tiendas de ropa deportiva. Cerradas temporalmente. Anegadas de incertidumbre, como las de miles de negocios que han corrido la misma suerte en toda la comunidad. "Tenemos que dar certidumbre a los autónomos, a la sociedad. En unos días tendremos clarificado un sistema por el cual todos los autónomos podamos acogernos al cese de actividad si cumplimos los requisitos", apunta el presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA). Es el esfuerzo que comparten en la Federación de Autónomos de Galicia (APE), que ha remitido también una guía a sus asociados para despejar el mar de dudas.



Los autónomos podrán acogerse al cese de actividad cuando ésta se haya visto interrumpida por la pandemia, o acreditar una reducción del 75% en su facturación respecto al semestre anterior. "No me vale ni para medio recibo", clama Lourdes, propietaria desde hace diez años de un comercio de artículos de belleza y cuidado personal. "No es solo la cuota, es que tenemos que pagar un alquiler, la luz, a proveedores..." La prestación a obtener para los trabajadores por cuenta propia se calculará con el 70% de la base reguladora o con el 70% de la base mínima cuando no se pueda acreditar el período mínimo de cotización. Esa base mínima asciende a 944,4 euros mensuales, fijados para 2020. En principio la validez de esta renta extraordinaria es de un mes, pero podría prorrogarse si se mantiene la actual situación. El importe a ingresar sería de casi 661 euros. "Hemos conseguido que el Gobierno escuche parte de nuestras reivindicaciones y somos conscientes de que hay que seguir reclamando más respuestas y protección, porque esta crisis ni sabemos cuánto durará ni se irá sin más con la pandemia", asegura la secretaria general de la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae), María José Landaburu. El objetivo, que todo el colectivo conozca los derechos que se le han reconocido y que ningún trabajador "se quede atrás".

Ana, con su taller de pintura cerrado desde el pasado viernes -también daba clases extraescolares a niños-, es escéptica. "Entiendo que esto es muy malo para todos, pero siempre somos los mismos los más castigados. Merecemos más atención". Es cierto que Galicia, como publicó FARO, es la comunidad con menos porcentaje de autónomos adscritos a la cuota mínima, pero siguen siendo amplia mayoría. A cierre de 2019 el 76% de estos profesionales pagaba el cupo más bajo. Pero también es verdad que 42.000 de estos cotizantes -de un total de casi 209.000- trabaja a pérdidas. "En toda España tenemos unos 600.000 profesionales que cotizan por encima de sus posibilidades, no pueden asumirlo", clama Abad.