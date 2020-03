Ironía para después del apocalipsis

El larguísimo título, "When the world is running down, you make the best of what's still around", se podría traducir por "Cuando el mundo se va al garete, haces lo que puedes con lo que todavía te queda". Sting la compuso para el álbum "Zenyatta Mondatta" (1980), y según explicó en las notas del doble en directo "Bring on the night", grabado en 1985, al inicio de su etapa en solitario, está escrita "con tal vanidad como para imaginarse a uno mismo como único superviviente del holocausto con todas sus cosas favoritas todavía intactas".



La letra está repleta de referencias y guiños culturales y tecnológicos de la época en la que fue escrita, a finales de la década de los 70: Enciendo mi vídeo,el mismo que he tenido durante años. Ponen a James Brown en el Show de Tami (?) Pongo el tocadiscos, lo he puesto durante años, una canción de Otis Redding es todo lo que tengo (?) Pongo 'Garganta profunda' otra vez, la he puesto durante años. (?) Descuelgo el teléfono, nadie me habla . (?) No me gusta la comida que como, las latas se están acabando, la misma comida durante años.

En aquellos años, en plena Guerra Fría, la posibilidad de un holocausto nuclear era mucho más previsible por los políticos y la población que lo que lo ha sido la actual pandemia vírica. Cada colegio de Estados Unidos tenía su "fallout shelter", su refugio nuclear, y la carrera armamentística se encontraba en pleno apogeo. La estrategia de "destrucción mutua asegurada" (MAD, por sus siglas en inglés) era lo único que evitaba que cualquiera de los dos bandos, la Unión Soviética o la URSS, apretara el botón rojo en el maletín nuclear. La seguridad de que el contraataque del enemigo reduciría el país y el mundo entero a cenizas frenaba cualquier tentación de iniciar esa guerra tras la cual, según la frase de Einstein, las demás serían con palos y piedras. Los arsenales nucleares continúan en la actualidad en manos de dos tipos tan poco fiables como Putin y Trump, pero entonces la situación era todavía más preocupante. Sting aludió a ella más tarde en su canción "Russians" (1985), tan aleccionadora que incluso la utilizó la educación pública del Reino Unido en los libros de texto para enseñarles a los alumnos el peligo de una escalada bélica. En España, Polanski y el Ardor llevó al éxito la canción "¿Qué harías tú en un ataque preventivo de la URSS?".

La mejor versión de este tema figura en el citado doble álbum en directo "Bring on the night". Fue grabada el 23 de diciembre de 1985 en París como segunda parte de un "medley" con "Bring on the night", canción también de The Police con la que comparte progresión de acordes. El saxofonista de Nueva Orleans Brandford Marsalis canta un rap y toca un magistral solo el llorado Kenny Kirkland, virtuoso pianista de jazz fallecido en 1998, a los 43 años, por un problema cardiaco.

Cuando fue publicada, en 1980, no fue un éxito (sí lo fueron "De do do do, de da da da" y "Don't stand so close to me", del mismo álbum), pero es un clásico en el repertorio en solitario de Sting. Esperemos que este y otros temas del músico de Newcastle puedan sonar el próximo 1 de agosto en Castrelos. Será buena señal.