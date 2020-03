A la espera en Lanzarote tras dos cancelaciones

Rosa Rivadulla y Nacho Abeijón viajaron con su familia a Lanzarote hace una semana, cuando el gobierno todavía no había decretado el estado de alarma por la crisis del coronavirus y ahora no pueden volver a casa. La aerolínea con la que tenían previsto volar hoy a Vigo vía Madrid había cancelado sus billetes y, después de mucho insistir, consiguieron cambiar sus vuelos para el próximo viernes. La sorpresa se la llevaron ayer por la mañana al descubrir que el primer tramo del viaje, el vuelo Lanzarote-Madrid, seguía activo pero en cambio, la continuación hacia su destino estaba cancelado.

En conversación telefónica con FARO, el matrimonio vigués -que está en la isla junto una hija y una amiga de esta- expresaba su desesperación por la imposibilidad de encontrar una solución para regresar a su ciudad. Aseguran que la aerolínea, Iberia, no les ofreció ninguna alternativa salvo la de pagar hasta 2.500 euros (por los cuatro billetes), y esto a través del mismo correo electrónico donde les avisaban de la cancelación. Así que tuvieron que recurrir a un familiar en Vigo para que se personase en una oficina de Peinador donde finalmente consiguió cambiar los cuatro pasajes para el viernes. Sin embargo tampoco esto les sirvió de nada al comprobar que el segundo tramo del viaje, el vuelo Madrid-Vigo estaba suspendido.

Al final no tuvieron más remedio que comprar nuevos billetes con otra compañía y para colmo para regresar todavía más tarde. Llegarán a Vigo, si nada se vuelve a torcer, el próximo domingo. "Tenemos familiares enfermos y lo único que queremos es volver a casa", confiesan.